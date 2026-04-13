Agobiada por problemas, Lambaré tiene cuestionados aspirantes a la intendencia

En Lambaré busca el rekutú su actual intendente Rosa “Guido” Agustin Gonzalez Dans (ANR, HC) con el respaldo del movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes.

Su administración es sumamente cuestionada por el estado de las calles y los servicios públicos sin contar con que fue imputado por el ahogamiento de militares y posteriormente fue sobreseido provisionalmente. En su declaración jurada de gasto de campaña afirma que gastará G. 300 millones.

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Por otro lado, la disidencia colorada ofrece para la intendencia a la concejala y esposa del exdiputado Orlando Arévalo, Carolina Gonzalez.

Ella tiene el respaldo de Fuerza Republicana, cuyo Líder es el exvicepresidente Hugo Velázquez. Carolina, junto a su marido fueron denunciados por lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencias, extorsión. La concejal declaró que posee G. 150 millones de sus ahorros para proselitismo.

También se postulan dentro de la interna de la ANR como precandidato a intendente de Lambaré el oviedista Aaron Herminio Ruiz Diaz Rolon del movimiento “Eticos Republicanos”. El aspirante fue candidato del partido UNACE en elecciones pasadas.

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Otra aspirante es Cynthia Beatriz Cantero Santacruz, por el movimiento Universitario Estudiantil de la ANR.

Propuestos por el PLRA

Para la interna del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se postula el actual concejal Nelson Medina Cantero, desde el movimiento “Por El Bien Del Paraguay”. Es accionista de Pastas La criolla y declaró un gasto de campaña por G. 100 millones.

Otro aspirante es el concejal departamental de Central Eduardo Adolfo Molinas Avalos desde el movimiento “Renovación Lambareña Teete”. Este tiene el apoyo del movimiento Nuevo Liberalismo, que lidera el gobernador de Central Ricardo Estigarribia. Declaró un gasto de campaña de G. 15 millones.

Por otro lado, se postula Jonathan Lorenzo Mendieta Martínez desde el movimiento Dialogo Azul, que lidera el senador liberocartista Dionisio Amarilla.

Tercer Espacio

El candidato más fuerte del Tercer Espacio es el periodista Celso Núñez Cáceres, por la Alianza Unidos por Lambaré, integrada por los partidos Participación Ciudadana, Yo Creo, País Solidario, Encuentro Nacional entre otros. El promete romper con la alianza de impunidad “azulgrana” en alusión a los pactos entre la ANR y el PLRA. Para la formalidad de la interna, Núñez inscribe su precandidatura dentro del Partido Participación Ciudadana. Declaró como gasto de campaña G. 1 millón.

Otros canditados son Ignacia Maria Stella Denis Torres del Partido Libertad y República así como Eduardo Ramón González del Partido Paraguay se Defiende y Actúa.

Candidatos en 2021

En 2021 los candidatos a intendente fueron Guido González (ANR); Eduardo Molinas (PLRA); Luis Paciello (Alianza Lambaré), Jorge Palazón (Alianza Somos Más); Eduardo Pompom González (PMPP) y Cristian Delgado (Cruzada Nacional). Ganó Guido.