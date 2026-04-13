Espínola sugiere no usar la imagen de Cartes y sobre todo al “escroto succionador” de Nicanor

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola (ANR, Añetetr) disparó munición gruesa contra los que consideran buscan colgarse del saco del presidente de la ANR, Horacio Cartes, estando aún recuperándose de su afección cardiaca.

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“En mi caso puedo tener diferencias políticas con don Horacio Cartes, pero en esta cuestión en base a mis principios humanitarios, yo creo que deberían tener un poco de respeto a la familia, a los hijos de una persona que está recuperando su salud y no mal utilizar su figura o usar el reflejo de su figura para una situación oportunista", comenzó planteando Espínola.

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Apuntó directamente al embajador paraguayo ante los Estados Unidos de América y senador cartista con permiso, Gustavo Leite, y el expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos que la semana pasada, tras visitar y fotografiarse con Cartes, salieron a tirotear supuestamente contra el gobierno de Santiago Peña.

En el caso del embajador, ratificó que Peña “no tiene huevos” para echarlo, y que eso se puede tomar como un reconocimiento implícito de que es cierta su acusación de que en este gobierno hay “olor a coima”.

Sin embargo, en el caso de Nicanor fue peor, al tratarlo de buscar “succionar escrotos” para posicionarse cerca del poder.

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“En el caso de Leite, debería ser destituido inmediatamente porque él no está cumpliendo con sus principios diplomáticos, al intimidarse en situaciones políticas, y a Nicanor Duarte Frutos ya lo conocemos que desde el primer día que asumió este gobierno -y voy a ser un poco grosero- él ya estaba buscando qué escroto succionar”, acusó.

No obstante, aclaró que a su criterio, no deja de ser ciertas las acusaciones de Leite y Nicanor sobre las presunción de pedido de coimas en este gobierno a empresarios para ser favorecidos con licitaciones.

“Lo que hablaban Nicanor y Leite sobre los negocios de Peña, bueno, encabeza esta lista de negocios el presidente de la República (Peña)”, afirmó.