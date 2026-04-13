“Si yo era Presidente, ya teníamos otro embajador en los Estados Unidos”, arremete Ovelar contra Leite

La crisis dentro del Partido Colorado, sobre todo dentro del movimiento oficialista Honor Colorado, y dentro del Gobierno, sigue acrecentándose luego de las declaraciones del embajador de Paraguay en Estados Unidos, Gustavo Leite, quien aseguró que durante el gobierno de Horacio Cartes “ni había olor a coima”, al compararlo con el actual gobierno de Santiago Peña.

Estas críticas aparecen además en un momento delicado, ya que el líder del movimiento y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, se encuentra convaleciente, según aseguró el propio Basilio “Bachi” Núñez, presidente del Congreso Nacional.

Para el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, las declaraciones de Leite fueron “desafortunadas”, ya que cuando componentes del movimiento hacen declaraciones que contradicen la lógica de poder, las mismas se prestan a interpretaciones de desequilibrio.

“Yo creo que fueron muy desafortunadas. No corresponde a un embajador ante la primera potencia mundial, que es los Estados Unidos. Yo creo que fue un gran disparate. A mí me llama la atención porque él es un hombre muy inteligente, muy valioso aquí en el Congreso, estaba cumpliendo una muy buena gestión como embajador y me parece que fueron muy desafortunadas sus declaraciones”, criticó.

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Recuperación de Cartes provocó “alboroto”

Si bien las “desafortunadas” declaraciones de Leite no le costaron el cargo, ya que solo recibió un “tirón de orejas” por parte del canciller Rubén Ramírez Lezcano, para Ovelar correspondería un cambio de embajador.

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“Este tipo de comentarios se instalan y desinstalar lleva su tiempo y daña a la imagen del proyecto, del movimiento y del Gobierno. Yo creo que él puede rectificarse, pero de hecho que el daño colateral está hecho. Yo no soy el Presidente de la República, pero yo tengo un temperamento diferente. Yo soy más impulsivo. Si yo era Presidente, ya teníamos otro embajador en los Estados Unidos”, aseguró.

Indicó además que el proceso de recuperación de Horacio Cartes fue lo que produjo “alboroto en el gallinero”. Cartes se colocó un marcapasos permanente a raíz de episodios de convulsión que lo obligaron a ingresar a terapia intensiva en febrero de este año.

Alliana, el mejor posicionado

Por otra parte, habló sobre el posicionamiento del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, como candidato del movimiento oficialista a Presidente de la República para las elecciones de 2028.

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“Hoy por lejos el mejor posicionado dentro de Honor Colorado, sin ningún tipo de competencia, es Pedro Alliana, así es que él hoy habla con mayor claridad, me supongo que ya tiene evaluaciones de encuestas, de mediciones y por su contacto permanente con la dirigencia”, refirió.

Agregó que el escenario de quién podría ser la dupla que acompañe a Alliana en una chapa presidencial se podría definir tras las elecciones municipales de este año y contó que hay varios interesados que buscarían pugnar por acompañar a Alliana, entre los que figuran legisladores, gobernadores e incluso ministros.

“Como primera medida, tiene que ser alguien de confianza del Presidente, con quien pueda trabajar. De lo contrario, sería una anarquía total llegar a la Presidencia de la República durmiendo con el enemigo”, señaló.