“No voy a viajar tanto”: la primera promesa electoral de Pedro Alliana

El presidente Santiago Peña el 22 de marzo pasado en Campo Grande, Brasil cumplió su viaje número 63 desde que asumió al cargo. Su política de “tour para despertar al gigante” generó críticas debido a los gastos superfluos que genera y sobre todo por el escaso resultado que se ha obtenido en estos casi tres años en el mando.

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Incluso Santiago Peña ya viajó en dos años la misma cantidad de veces que viajó Mario Abdo Benítez en cuatro años en el cargo.

“Yo no soy una persona que viaja, no me gusta mucho. Eso no voy a hacer”, dijo Pedro Alliana en ABC Cardinal tras confirmar su candidatura a la presidencia para el 2028.

De esta manera, Alliana dejó entre ver que no comparte el gusto que sí tiene Santiago Peña por “coleccionar sellos” en su pasaporte con dinero de los contribuyentes.

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“A los que critican los viajes ya le doy un punto. Sí voy a tener un vicepresidente que seguramente va a viajar o un canciller que viajará más con el ministro de Industria que yo", dijo Pedro Alliana.

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Dijo también que durante su eventual gestión presidencial será trabajo de su canciller armar maletas para “promocionar al país” y no el presidente de la República.

“Es verdad que se debe promocionar el país. Tenemos que seguir mostrando el país para que lleguen las inversiones pero eso será tarea del canciller o el ministro de Industria”, sentenció Alliana.