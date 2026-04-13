Senadora que reemplaza a Chaqueñito promete no callarse ni ceder en sus principios

Mendoza tras asumir el cargo, dejó en claro que no llega por privilegio, sino por compromiso. En su intervención, insistió en que representa a “miles de paraguayos cansados de lo mismo de siempre” y marcó distancia de las estructuras políticas tradicionales.

“No vine a callarme ni a negociar principios. Vine a defender al ciudadano que ya no cree en la política”, afirmó.

La senadora subrayó que ejercerá su rol con independencia, sin adaptarse al sistema: “Voy a enfrentarlo”.

Mendoza adelantó que su agenda legislativa tendrá dos ejes centrales: Pueblos originarios, un trabajo que asegura ya venía desarrollando antes de asumir y a las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), a las que considera el motor del empleo en Paraguay.

“Quiero trabajar con los microempresarios y seguir enfocándome en los pueblos originarios”, sostuvo.

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La asunción ocurre tras la expulsión de Javier Vera, conocido como “Chaqueñito”, luego de la filtración de audios que generaron una fuerte polémica.

El caso incluyó denuncias por: uso indebido de influencias, conversaciones sobre presunta compra de votos y repartija de cargos y vinculaciones a un escándalo mayor que afectó la credibilidad institucional

Mendoza fue crítica al referirse a Chaqueñito: “Él representaba a la gente humilde, trabajadora… iba a ser defensor del Chaco, y miren cómo nos fue”.

“Analizar hasta el hígado” a los futuros candidatos

En un tono autocrítico, la senadora advirtió sobre la necesidad de mayor rigor al elegir representantes. “Vamos a hacer un análisis hasta del hígado del futuro candidato. Nadie es adivino, todos se presentan como dulces angelitos”, expresó.

Mendoza también agradeció a los 36 senadores que votaron por la expulsión de Vera, señalando que permitió “subsanar” un error dentro de la lista.