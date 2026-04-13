“Si Peña no echa a Leite, confirma que manda Cartes”, dice Celeste Amarilla

Días atrás, el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, declaró que durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes (2013 - 2018) “no había ni olor a coima” y tampoco se les “rompía las bolas” a los empresarios.
Sobre estas expresiones, la senadora Celeste Amarilla sostuvo que si el presidente Santiago Peña no le destituye, se confirma que el que manda es Cartes.
“Tengo informes que el olor a coimas en el gobierno de Cartes se olía desde San Pablo y este, aparentemente también”, comenzó exponiendo la legisladora.
Y a ranglón seguido apuntó al embajador Leite: “No tenía luego que haber sido nombrado. Y con este desatino, y ya hubo otros anteriores más leves, ya tenía que ser llamado a Paraguay de vuelta. Esto Peña no puede permitir”.
“Pero es ahí donde nos permite, a los opositores y a sus propios correligionarios, hablar de su debilidad. Preguntarnos quién manda en este país. Yo pensaba que era Peña, pero si no le destituye a un tipo que le ofende de esa manera, nos da miedo y nos confirma que quién manda es Cartes”, finalizó.