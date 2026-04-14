Ñemby: ANR con cuatro intendentables, uno imputado; mientras “Yo Creo” y PLRA van divididos

Según la ONAFIP de la Justicia Electoral, la ANR tiene cuatro aspirantes a la intendencia de Ñemby. Las internas son el 7 de junio y las elecciones municipales el 4 de octubre.

Por un lado el intendente saliente Tomas Olmedo (ANR) busca el rekutú por el movimiento Fuerza Republicana, que lidera el exvicepresidente Hugo Velázquez.

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Supuestamente el cartismo lo rechazó ante los escándalos de supuestos hechos de corrupción, dos pedidos de intervención municipal y su imputación. Declaró G. 25 millones como gasto de campaña.

El exconcejal Julio Cesar Vallejos Pintos busca la intendencia por el movimiento Colorado Añetete, que lidera el expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Declaró G. 180 millones como gasto de campaña y tiene acciones en Patria Inmobiliaria, RV14 SRL y Malta inversiones. Posee inversiones de renta fija en UENO y Cooperativa Ñemby LTDA.

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Roberto Osmar Centurion Ayala se candidata por el movimiento “Ñemby Se Merece Al Mejor”, es funcionario de Dinatran y declaró un gasto de campaña de G. 50 millones.

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A su turno Honor Colorado, cuyo líder es Horacio Cartes, instaló la candidatura de Gianina Beatriz Ramirez Riboldi, actual concejal y excandidata a diputada de HC. Declaró un gasto de campaña de G. 200 millones.

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Liberales

Por su parte, los liberales tienen dos precandidatos. Uno es el mecánico Jorge Escobar Portillo respaldado por el Frente Radical, movimiento liderado por el senador Ever Villalba, aspirante a la presidencia del PLRA. Declaró G. 0 gasto para su campaña electoral.

El otro precandidato es el exsenador y exgobernador de Central Blas Lanzoni Achinelli, con el respaldo del movimiento “Nuevo Liberalismo”, que lidera el gobernador de Central y aspirante presidencial del 2028 Ricardo Estigarribia. Actualmente es gerente comercial de Producpar SRL y declaró un gasto de campaña de G. 50 millones.

El PLRA también renueva autoridades el 7 de junio.

Yo creo tiene candidato

El partido Yo Creo, liderado por el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, presentó como candidato a la intendencia a Cheng Chung Kuo, expostulante para fiscal general del Estado. Es abogado y académico de origen taiwanés, fue candidato a concejal en 2021. Declaró G. 0 gasto de campaña.

Finalmente se postula Migdonio German Villalba Ortiz desde “UNIDOS Podemos”.