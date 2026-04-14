Video: Meza: Senador busca “esquilmar” a “policías cachiporra” y arremete contra Riera y Benítez

El diputado oficialista Hugo Meza (ANR, B) a la par de augurar una buena gestión al nuevo comandante de la Policía Nacional, César Silguero, tiroteó contra otros correligionarios cercanos a la policía, principalmente contra el senador -ahora opositor - Carlos Núñez Agüero (ANR, multibancada), pero también contra el ministro del Interior, Enrique Riera y contra el excomandante y actual viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez.

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Meza comenzó remarcando que Silguero tiene el desafío de “lavar la cara” a la Policía Nacional, algo que no logró su antecesor, Carlos Benítez, al que acusó de montar una “industria” para recaudar de manera ilegal.

Silguero tiene la obligación de “combatir a una de las instituciones más corruptas que tiene el Estado Paraguayo como es la policía nacional“, ya que ”el Comandante que se fue (Benítez), se fue sin pena ni gloria y se fue con el mote de ser el jefe de la industria de traslados" y dejó sin castigo a varios comisarios recaudadores, acusó Meza.

El mismo hizo referencia a supuestos pedidos de millonarios pagos para conceder traslados de policías a zonas “apetecibles” para la recaudación. Lamentó que Benítez haya sido premiado por Peña al designarlo viceministro de Seguridad en lugar de mandarlo a retiro.

También lanzó una fuerte crítica contra los llamados “policías exprés” que instaló este gobierno, haciendo referencia a Policias que egresan en masa sin siquiera ser dotados de armas de fuego, por lo que Meza también los llamó “Policías Cachiporra”.

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Lo grave en este caso, es que esa práctica también esconde un presunto negociado, en este caso, apuntó contra el senador colorado Carlos Núñez Agüero, ligado a la Cooperativa 8 de marzo Ltda.

“Hoy tenemos policía cachiporra que están en la calle sin arma y si quiere arma, tiene que deber a la Cooperativa 8 de marzo, que es un gran negociado, que hay un senador que las veces que habla primero sale herido de muerte el castellano y el español, y de paso esquilma el salario de ese pobre oficial o ese suboficial que tiene que endeudarse para comprar su arma y tiene que endeudarse por tres, cuatro años porque él tiene que comprar su arma para salir a trabajar", disparó.

Finalmente también ligó de refilón el ministro del Interior, Enrique Riera, al que básicamente lo trató de charlatán.

“Necesitamos mostrar gestos, señales de que hay una policía nacional que está depurando sus cuadros y no la perorata del ministro del Interior que se pasa hablando mucho y no dice nada", sostuvo.