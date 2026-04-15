Asunción está en total abandono y tenemos que cambiar, señala Sole

Soledad Núñez visitó el centro municipal N° 7, Marangatú ubicado en el barrio Las Mercedes, sobre la calle General Santos. Señaló que la mayoría de estos 11 establecimientos municipales necesitan reparaciones, intervención en obras, mejoramiento, mantenimiento y tecnología para poder resolver los problemas de la gente.

Lea más: Sole Núñez dice que no le temblará el pulso para eliminar a los planilleros en Asunción

Las elecciones municipales se realizarán el 4 de octubre, fecha en que Soledad Núñez enfrentará al candidato ganador en la interna entre el colorado cartista Camilo Pérez y el disidente Arnaldo Samaniego, así como a otros aspirantes de partidos independientes.

En su recorrido mantuvo una conversación directa con funcionarios municipales y la acompañaron los candidatos a la Junta Municipal, Gladis Fischer y Pedro Mayor Martínez.

Indicó que en el predio del citado centro municipal hasta existe una plaza que puede ser mejorada “con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con muchas acciones para que los espacios públicos vuelvan a brindar esa función”.

“La situación de deterioro que se vive acá en el centro municipal N° 7 es un ejemplo más de cómo se encuentra la ciudad en total abandono y que tenemos que cambiar”, aseveró la candidata.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Sole Nuñez consolida apoyo de Prieto y Kattya para definir estrategia territorial

“Lo que vemos aquí no es un caso aislado, es una muestra más de cómo se ha ido debilitando la capacidad de respuesta del municipio en los barrios”, señaló.

Como parte de esta visión, la candidata anunció que los centros municipales serán fortalecidos con dos nuevas líneas de servicios.

Para emprendedores y asistencia a mujeres

Por un lado promete que se volverán “centros para el emprendedor” con espacios destinados a apoyar a vecinos que quieren iniciar o fortalecer sus negocios, asesoramiento técnico, capacitaciones, acompañamiento en formalización, acceso a redes de financiamiento y vinculación con mercados.

Así también dejó el compromiso de convertirlos en “Centros del cuidado para las mujeres” con servicios de atención y orientación en casos de violencia, apoyo psicológico, asesoría legal básica y espacios de cuidado infantil temporales que permitan a las mujeres trabajar, capacitarse o realizar gestiones.

“Una ciudad que cuida a las mujeres es una ciudad que avanza. Vamos a poner en el centro de la política municipal el bienestar y la autonomía de las mujeres”, sostuvo.