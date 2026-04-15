Esteban Samaniego: nueva fecha para preliminar de intendenta de Quyquyhó

El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú fijó para los días 29 y 30 de abril, a las 08:30, la nueva fecha para la audiencia preliminar de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), junto con otras 13 personas acusadas por los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.

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De acuerdo con la investigación fiscal, entre los años 2017 y 2018, el diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) y su esposa, Patricia Corvalán, intendenta de Quyquyhó, habrían desviado G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales, que supuestamente fueron destinados a la adquisición de bienes raíces y a la construcción de una vivienda de dos plantas, de 306 m², ubicada sobre las calles Padre Cassanello y Pampa Grande en el barrio San Vicente de Asunción.

La acusación fiscal agrega que el inmueble fue construido dentro de la propiedad de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador y suegra de la intendenta, quien también está procesada en la causa.

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¿Irá o volverá a chicanear?

La gran incógnita es si Patricia Corvalán y los trece acusados se presentarán a la preliminar o volverán a chicanear para evitar asistir al requerimiento de juez Otazú y así seguir dilatando la causa y no subir al banquillo de los acusados, teniendo en cuenta que la imputación fiscal fue presentada el 10 de diciembre del año 2023, y la acusación data del 11 de diciembre de 2024. Es decir, la dilación ya lleva dos años y tres meses.

En la causa están acusadas Patricia Corvalán, Blanca Gloria Álvarez (madre del parlamentario), Andrés Alfredo Arrua Brítez, Damián Dejesús Galarza y Carlos Aurelio Bareiro Bogarín.

Además están vinculados en la causa Óscar Samuel Fanego Otazú, Guido Ramón Vargas Gaete, Pedro Osvaldo Etienne Villanueva, Ruth Mercedes Medina Yegros, Benigno Villasboa Cáceres y Enrique Javier Lovera Lezcano.

El diputado está imputado pero no puede ser sometido al proceso debido a sus fueros parlamentarios y sus colegas cartistas traban los pedidos del Juzgado.