Puja por un lugar en la chapa de Alliana: ¿Cesarito Sosa descarta la Vicepresidencia?

Las negociaciones en Honor Colorado con miras a las internas de 2027 y las generales de 2028 ya arrancaron en el interior del país. El gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa, reveló que existe un consenso entre los 15 gobernadores cartistas para reclamar un espacio en la chapa presidencial que encabezará el actual vicepresidente Pedro Alliana.

Sosa afirmó que “hay muchas posibilidades” de que Alliana finalmente se incline por un representante departamental para completar la dupla oficialista.

Según indicó, el argumento del bloque de gobernadores es la necesidad de descentralizar el poder político, hoy concentrado en la Capital.

“Queremos que alguien del interior nos represente. Ahí están las necesidades y necesitamos alguien del interior que nos represente y sea la voz nuestra en la Capital”, manifestó el gobernador guaireño.

Lea más: Gobernadores cartistas “meten presión” a Alliana para precandidatura a Vice

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Definición a finales de mes y el filtro de las encuestas

Según el cronograma del bloque de gobernadores, a finales de este mes se llevará a cabo la elección interna para definir quién será el nombre propuesto a Alliana.

Sosa aclaró que, sin embargo, la decisión final no será unilateral. Explicó que, una vez presentada la propuesta, se realizaría una encuesta entre todos los candidatos potables que suenan dentro del cartismo.

Hasta el momento, la lista de posibles acompañantes de Alliana incluye a Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, y Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio. A estos nombres se sumará el elegido por los gobernadores.

¿Cesarito Sosa descarta la Vicepresidencia?

Al ser consultado directamente sobre si aceptaría ser él el postulante en caso de que sus colegas lo elijan, Sosa dejó la puerta abierta a la posibilidad.

“El político que te dice que no quiere ser presidente o vice te va a mentir y yo no voy a estar con rodeos con eso”, refirió.

Además, reveló que la iniciativa de los gobernadores cuenta con el visto bueno del Ejecutivo. Comentó que, en una reunión ayer, el presidente Santiago Peña calificó de “válida” la pretensión de los jefes departamentales.

Críticas a Leite: “Deben presentar pruebas”

El gobernador de Guairá también se refirió al escándalo desatado por el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, quien habló de un supuesto “olor a coima” en procesos gubernamentales, declaraciones que hasta ahora solo le valieron una reprimenda de la Cancillería sin una investigación de por medio.

Sosa afirmó que si bien respeta las opiniones, los miembros del propio Gobierno deben ser cautos. “Creo que las disputas deben ser para construir”, dijo.

Aunque aseguró que no existe una “fricción” interna, marcó su disidencia con las posturas de Leite y del expresidente Nicanor Duarte Frutos.

Igualmente, instó a aquellos que tienen información sobre irregularidades a que realicen las denuncias formales.

Lea más: Alliana confirma candidatura y asegura que vicepresidencia no es negociable

Apoyo institucional a Alliana

Independientemente de quién sea el elegido para la vicepresidencia, Sosa aclaró que su lealtad al proyecto cartista se mantiene firme.

Aseguró que acompañará la candidatura de Alliana en las internas de 2027, incluso, si la propuesta de los gobernadores no es tenida en cuenta por la cúpula partidaria.