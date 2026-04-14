Gobernadores cartistas “meten presión” a Alliana para precandidatura a Vice

Los 15 gobernadores colorados cartistas visitaron hoy al vicepresidente de la República, Pedro Alliana (ANR-HC) en la sede de la Vicepresidencia. El grupo está presidido por el gobernador César Luis “Cesarito” Sosa (Guairá), quien aspira a la precandidatura a vicepresidente por el movimiento Honor Colorado (HC).

Asistieron, Liz Meza, Concepción; Christian Acosta, Caazapá; Víctor Fornerón, Ñeembucú; Nelson Martínez, Canindeyú; y Bernardo Zárate, Presidente Hayes.

También Juan “Juancho” Acosta, Amambay; Norma Zárate de Monges, Paraguarí; Freddy D’Ecclesiis, San Pedro; César “Landy” Torres, Alto Paraná; Denis Lichi, Cordillera; Marcelo Soto, Caaguazú; y Harold Bergen, Boquerón.

No asistieron en la sede de la Vicepresidencia los gobernadores Richard Ramírez, Misiones y Arturo Méndez, Alto Paraguay.

La presencia de los gobernadores colorados cartistas coincide con la aceptación oficial de Pedro Alliana a la precandidatura a presidente de la República por HC para el 2028. La decisión del segundo del Poder Ejecutivo fue tras una reunión que mantuvo este viernes último con el expresidente y jefe de Honor Colorado, Horacio Cartes.

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El titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) sobrelleva actualmente un proceso de recuperación tras someterse a una intervención quirúrgica en el corazón (se implantó un marcapasos) en febrero último.

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En esta coyuntura, varios actores de peso y cercanos a Cartes cuestionaron con dureza la administración de Santiago Peña, sobre todo el manejo de la economía. Incluso el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, habló de “olor a coima”, dichos que causaron un escándalo que el gobierno (llamado de atención de la Cancillería) solo le reprendió y hasta ahora no investiga la denuncia.

En este delicado ambiente de tensión, y a menos de dos meses de las internas municipales de junio, Alliana anunció que aceptó la precanditurara presidencial. Esta posibilidad se maneja desde el 2024, incluso en mitines de HC.

El vicepresidente Alliana adelantó que prefiere un compañero de chapa con perfil técnico. Alabó el perfil del actual ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. Dijo que es “un lujo” y le calificó de “maravilloso”.

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Otros que aspiran a la Vicepresidencia por HC son el senador con permiso y ministro de Urbanismo, Vivienda y Habitat, Juan Carlos Baruja y el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

En esta coyuntura, presurosos, el grupo de 15 de gobernadores recordaron al diputado y extitular de la ANR, que ellos reinvindican la precandidatura a la Vicepresidencia en el 2028.

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Apoyo y pedido

Previamente, en la sede del Consejo de Gobernadores, César Sosa, comunicó que todos los gobernadores colorados decidieron apoyar la precandidatura de Pedro Alliana.

Sosa señaló que esperan que el vicepresidente tome la decisión “Nosotros lo vamos a respetar. Nosotros no podemos imponer absolutamente nada. Si podemos sugerir como parte del equipo y nosotros creemos y estamos convencidos de que dentro del grupo de los gobernadores hay grandes personas capaces”, expresó.

El gobernador de Guariá indicó que están de acuerdo que la encuesta es el mejor instrumento para la elección del precandidato.

Plantearán precandidato

César Sosa también anunció que el Consejo de Gobernadores colorados planteará un precandidato a consideración de Alliana. “Yo creo que acá todos son capaces y el político que te dice que no quiere ser, te está mintiendo. El consejo va a plantear un candidato. Se va a decidir próximamente, yo creo que para fin de mes vamos a estar decidiendo quién va a ser el gobernador o la gobernadora que pueda acompañar", remarcó.

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Consultado quiénes son los potenciales postulantes, Sosa respondió que son “varios”. “Acá tenemos, somos 15 gobernadores colorados que están trabajando incansablemente, tenemos gente que sabe viajar, tenemos técnicos”, manifestó.