Cierre del caso “Lalo” Gomes: Tuma dice que ahora no se puede descartar ninguna hipótesis

Tras la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dejó firme la desestimación de la causa contra los agentes policiales, el abogado Óscar Tuma, quien en su momento representó a la familia del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, cuestionó la resolución.

Afirmó que, ante la ausencia de una investigación de fondo, el fallo termina reforzando las sospechas en torno al caso, ya que no se generaron elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

En ese sentido, remarcó que “hoy día no se puede descartar ninguna hipótesis porque no se investigó”.

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“Es una lástima no investigar”, afirma

Tuma cuestionó el proceso judicial, pues apuntó contra el allanamiento y el procedimiento realizado por la Fiscalía. Señaló que existen “un montón de interrogantes” que nunca fueron aclaradas.

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“Es una lástima porque va a ser uno de los casos importantes del país que va a quedar sin resolverse. Nos guste o no nos guste, Lalo Gomes era un diputado electo y fue, para mí, asesinado en su casa. Ameritaba que se abra una investigación seria”, añadió.

El abogado también advirtió que la decisión tiene un efecto político, ya que refuerza las sospechas en torno al caso y contribuye al descrédito de la Corte Suprema.

“Acá no estamos discutiendo la inocencia o no del diputado Eulalio Gomes, si nos gusta o no nos gusta. Estamos discutiendo un procedimiento de las fuerzas del orden público en un operativo totalmente irregular que terminó con la muerte de un diputado. La Fiscalía determinó que no se investigue”, dijo.

Posible recurso internacional

Tuma indicó que la familia Gomes ya contemplaba recurrir a instancias internacionales ante un eventual fallo adverso.

“Me imagino que después de este fallo van a recurrir”, manifestó.

La Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido por allegados del legislador.

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Con esta decisión unánime, la causa contra los agentes policiales quedó definitivamente cerrada en el ámbito local.