Samaniego exige renuncia a precandidatos con órdenes de captura

Se trata de Francisco Ramírez Britos, precandidato a intendente municipal, y Armin Ramírez Britos, precandidato a concejal titular del distrito de Yrybucuá, departamento de San Pedro. En sus declaraciones juradas remitidas a la Justicia Electoral ambos afirman que son agricultores con G. 0 gasto electoral o conflictos de intereses en el Estado.

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Ambos están siendo investigados en el marco de causas relacionadas a invasión de inmuebles y el atentado contra un tractorista llamado Agustín Martínez Fernández, el 31 de marzo, en la zona de Maracaná.

Según otros antecedentes, en junio de 2025 Armin fue capturado por la Policía por invasión de inmueble ajeno, pero en otros testimonios afirman que fue incriminado por “dar refugio” a personas durante un desalojo policial a campesinos.

“Hemos tomado conocimiento de una situación jurídica; dos de los precandidatos que pugnan para las internas municipales a realizarse este 7 de junio del corriente, hoy se encuentran dentro de un proceso judicial, ambos con órdenes de captura vigentes”, señaló Lilian Samaniego en un comunicado.

“Con firmeza el movimiento Causa Republicana expresa su total desaprobación y retira su apoyo a candidatos que se encuentran con procesos judiciales”, agregó la legisladora.

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En el documento, también solicita que los mismos presenten sus renuncias a sus respectivas candidaturas.

“El movimiento Causa Republicana tiene como principio fundamental preservar las buenas costumbres por lo que insta a que ambos candidatos puedan aclarar y dilucidar su responsabilidad dentro del proceso en los que se encuentran siendo investigados actualmente”, finalizaron.