Denuncia contra intendente de Caazapá llegó a Diputados

El intendente de Caazapá Amado Díaz Verón (ANR-HC), hermano del senador cartista Pedro “Pipo” Díaz Verón y el ex fiscal General del Estado Javier Díaz Verón, busca su reelección en el cargo, y en la vereda del frente está el eterno contrincante político del clan Díaz Verón, el ex diputado Roque Sarubbi Brizuela, quien busca ahora ser intendente de manos de Colorado Añeteté.

En ese contexto político, ahora los concejales colorados disidentes, quienes durante los cuatro años anteriores se mantuvieron callados, incluso leales al intendente comenzaron a denunciar varias desprolijidades administrativas a meses de las internas del 7 de junio.

Si bien, la gestión de Amado Díaz Verón no se caracteriza por la transparencia para muchos ciudadanos, las denuncia de los ediles es meramente electoralista.

En marzo pasado los concejales; Felipe Santiago Giménez Maciel y Alberto Amarilla Barrios presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos en Asunción contra el intendente por presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal.

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En tanto que, durante la sesión ordinaria del la Cámara Baja, el diputado Juan Maciel (ANR-Añeteté) replicó la denuncia en contra del intendente cartista y cuestionó el lento avance de la investigación.

Según los datos, el presunto daño patrimonial que ocasionó Amado Díaz Verón a la Municipalidad de Caazapá sería de G. 4.000 millones “en obras fantasmas”, obras inconclusas o abandonadas, presuntamente certificadas y pagadas irregularmente.

¿Cuánto se gastará en proselitismo?

Amado Díaz Verón declaró que dispone de G. 60 millones de sus recursos propios para hacer proselitismo durante las internas del próximo 7 de junio. No declaró préstamos, donaciones o contribuciones de terceros.

Roque Sarubbi Brizuela por su lado, declaró ante la Justicia Electoral, que para hacer frente al clan Díaz Verón, dispondrá solo de G. 1.00.000 en proselitismo.

Mientras que en el sector opositor Juan Ortellado (YoCreo) declaró que no dispone de un solo guaraní para proselitismo.