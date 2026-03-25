Fiscalía: Ediles denuncian al intendente Díaz Verón de Caazapá por presunto desfalco

Los concejales municipales de la ciudad de Caazapá, Felipe Santiago Giménez Maciel (ANR) y Alberto Amarilla Barrios (ANR) presentaron hoy una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos en Asunción contra el intendente del sexto departamento, Amado Díaz Verón (ANR-HC) por presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal.

El jefe comunal caazapeño y precandidato a la reelección por el movimiento Honor Colorado, es hermano del senador colorado cartista Pedro “Pipo” Díaz Verón (denunciado en su momento por presuntos hechos punibles) y del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien deberá enfrentar un nuevo juicio oral y público por presunto enriquecimiento ilícito.

Conforme a los datos, la denuncia refiere a un supuesto daño patrimonial de aproximadamente G. 4.000 millones “en obras fantasmas”, obras inconclusas o abandonadas, presuntamente certificadas y pagadas irregularmente.

Los hechos denunciados podrían configurar una supuesta multimillonaria malversación y desvío de fondos públicos, en perjuicio del patrimonio de la Municipalidad de Caazapá.

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Denuncia contra varias personas

Conforme al documento, la denuncia de los ediles no solo es contra el intendente de Caazapá, Amado Díaz Verón, sino también menciona varias personas, entre ellos, funcionarios municipales. Por ejemplo son denunciados el arquitecto José Ariel Fariña Bordón, fiscalizador y proyectista de la Municipalidad del Distrito de Caazapá.

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Joel Amado Fariña Bordón, director administrativo de la Municipalidad de Caazapá.

Margarita Román Giménez, consultora contable y financiera de la Municipalidad de Caazapá.

Alfonso Benítez Arévalos, propietaria de la constructora Miqueas.

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Postulante a la reelección

El actual intendente Amado Díaz Verón cumple el periodo (2021-2026) y se postula nuevamente en las internas municipales previstas el domingo 7 de junio. La precandidatura es por el movimiento Honor Colorado. Su rival es el colorado disidente Roque Sarubbi, exdiputado por Caazapá.