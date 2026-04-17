Se iniciaron pesquisas contra precandidato cartista de Luque

La fiscala de Luque Sophia Galeano, el 27 de marzo pasado solicitó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que se investigue por enriquecimiento ilícito al intendentable cartista Hugo Farías y a su hermano Christian Raúl.

El pedido fue en el marco del caso vinculado a la empresa Arte Culinario, propiedad de la madre del candidato: Aida Aquino de Farías, proveedora del programa estrella del Gobierno, conocido como Hambre Cero, sobre un accidente laboral en donde un joven perdió una de sus manos.

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Este pedido le valió a la fiscala luqueña una amenaza del diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC) y del senador Derlis Maidana (ANR-HC), ambos padrinos políticos del candidato cartista luqueño. Le indicaron que estarán “atentos” desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, confirmó que la solicitud de la fiscala Galeano ya fue remitida a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público para su análisis. Adelantó que se realizará un estudio de correspondencia a Hugo Farías y a su hermano.

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Datos que la fiscala maneja

Sophia Galeano sostiene que existen indicios de un patrimonio incompatible con los ingresos declarados del intendentable. Hugo Farías se desempeñó desde mayo del 2011 hasta agosto del 2025, es decir durante 14 años como juez de Faltas de la Municipalidad de Luque.

Según la fiscala al investigar las dos declaraciones juradas presentada por Hugo Farías (2018/2022) no condice con todo el patrimonio que tiene con un salario de G. 6.000.000 mensuales, que dijo era su único ingreso.

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En su nota a Emiliano Rolón, la fiscala cita dos costosos inmuebles cuyo monto total es de G. 1.800 millones, además declaró cinco vehículos, varios de ellos de alta gama.

También la fiscal pone al tapete un tractor de tipo niveladora que Hugo Farías utiliza para “reparar las calles” de los barrios y que sería de su propiedad, pero que no está registrado. Incluso, el candidato promociona esa actividad en sus redes sociales desde hace un año.

En tanto que el candidato, desde sus redes sociales, emitió un escueto comunicado referente al tema.

“En estos días se dicen muchas cosas… y claro, se van a seguir diciendo. Pero yo elijo seguir donde siempre estuve con la gente", escribió Hugo Farías.