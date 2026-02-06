Miguel Prieto va por la concejalía de CDE para asegurar mayoría y medirse con Payo Cubas

La posible postulación de Miguel Prieto surgió hace un año aproximadamente, a raíz de una posible alianza con Cruzada Nacional, debido a que la puja por la concejalía se iba a utilizar para medirse con Paraguayo Cubas para definir quién de los dos estaba mejor posicionado para luego pugnar por la presidencia.

Sin embargo, la alianza se frustró debido a que Cruzada optó por aliarse con un sector del PLRA.

Prieto confirmó que ya inscribió su candidatura, pero que aún no definieron quién será el suplente. De ganar el escaño, solo estaría en el cargo unos meses, ya que luego buscaría las presidenciales en el 2028, por lo que su suplente prácticamente asegura un lugar en la Junta Municipal.

Prieto aplasta al cartismo en Ciudad del Este y apunta al 2028

“Esto también va a servir como un plebiscito, una medición entre los dos (con Paraguayo Cubas) para ver cómo estamos parados.

Además de eso, darle mayoría a Daniel Pereira Mujica, para que pueda gobernar con tranquilidad, porque es muy, muy difícil llevar adelante el plan de gobierno si es que no tiene mayoría propia en la Junta Municipal”, expresó.

Las internas del partido Yo Creo serían solo para legitimar las candidaturas. El candidato a la intendencia ya está definido y recae en el actual jefe comunal, Daniel Pereira Mujica, quien fue electo en la elección extraordinaria pasada para completar el periodo de Miguel Prieto, cuando este fue destituido tras una intervención.

En la concejalía también habría una lista única, aunque según los datos hay una fuerte puja entre los posibles postulantes para ubicarse en los primeros lugares de la lista.

Paraguayo Cubas también confirma candidatura

La candidatura de Paraguayo Cubas también ya está confirmada, pero desde el partido afirman que no responde a una medición, sino a una decisión de los directivos de Cruzada.

La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada, explicó que Cubas es para formar parte del órgano de control del municipio. “Es necesario controlar el uso del dinero público, ya no es por la medición porque ya no existe la alianza, porque él se manifiesta de una manera soberbia”, expresó.

Recordó que desde que hubo la ruptura con Yo Creo, no tiene sentido la medición ya que no hay negociaciones ni conversaciones.

“Después de que hayamos apoyado la candidatura de Dani Mujica hubo la ruptura porque querían obligarnos a utilizar la camisa naranja y la lista 123 y eso no es alianza. Nos querían dar solo un lugar en la lista de concejales”, expresó.