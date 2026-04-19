A lo Peña, Camilo Pérez promete “chau chespi” en Asunción

El precandidato a intendente de Asunción por el cartismo Camilo Pérez prometió en el club Fomento de barrio Obrero con “eliminar a los chespis” similar a la promesa “chau chespi” que había hecho el presidente Santiago Peña cuando estaba haciendo proselitismo en el 2023.

Durante su discurso, Camilo Pérez dijo que si llega a la intendencia de Asunción va a “reparar todas las plazas” en donde se pueda practicar el fútbol y así alejar a los niños de los vicios. “Con las plazas y el deporte vamos a eliminar a los chespis”, dijo el precandidato cartista.

“Este es una barrio al que le gusta el deporte, en esta seccional se práctica el fútbol. Vamos a trabajar juntos para alejar a los niños de los vicios, y voy a trabajar para eliminar a los chespis”, puntualizó Pérez.

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Asunción necesita cariño

Lejos de indicar que la ciudad está en completo abandono con basura, calles sitiadas de baches y regadas con agua servida debido a las sucesivas malas gestiones, del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez primero y luego de Luis Bello, ambos cartistas; Camilo Pérez remarcó que Asunción necesita “cariño”.

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“Vamos a trabajar mucho para que el municipio tenga el dinero que necesita, hace falta dedicarse, hace falta darle cariño y eso lo vamos a hacer”, dijo Camilo Pérez.

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En otra parte de su discurso, Camilo Pérez pidió a los presentes a duplicar el esfuerzo, por que necesitan de los votos por lo cual insistió en que deben “cambiar de chip” y salir a trabajar.

“Hay que redoblar el esfuerzo, al salir de aquí deben meterse en el chip que se necesita de los votos. Les pido el doble de esfuerzo, cada uno de ustedes deben comprometerse a hablar con su familia, vecinos y correligionarios”, manifestó Pérez.

El acto fue para acompañar la candidatura a concejal de Karina Acuña que contó con la participación del jefe de campaña y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC).