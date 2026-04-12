Viralizan “Chau Chespi”, “Combustible barato”  y otras promesas incumplidas de Santi Peña 

La cuenta de Twitter @Chantialimanha, enfocado en la parodia política paraguaya, viralizó el posteo del presidente de la República, Santiago Peña, en un flyer, durante la campaña electoral en marzo de 2023.

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En dicho afiche, con el hashtag #YoTePropongo, el hoy mandatario prometía “Guarderías Gratuitas”; “Precios bajos”; “Plata en tu bolsillo”; “500.000 nuevos empleos”, “Gas a precio justo”; “Chau Chespi, programa de combate a las adicciones y la venta de drogas”; “Combustible a precio bajo”; “Más linces, menos motochorros”; “Tekoporá Mbarete, ayuda a familias vulnerables” y “Che Roga porá”.

El posteo de esta cuenta política en “X” tuvo 73.000 reproducciones en menos de dos días. La cifra es considerable teniendo en cuenta que el mensaje original del mandatario en en la misma red social tiene 344.000 reproducciones.

“No cumplió un cara...”

“No cumplió un carajo el hijo de pu..” señaló el encargado del perfil.

A su vez, la cuenta reposteó la respuesta del usuario Ale Olimpelo quien dijo que cuando Peña prometió guarderías, hablaba de los nepobabies; que cuando hablaba de “Che roga pora” se refería a su mansión en San Bernardino a la que vuela en helicoptero; que cuando dijo Precios bajos hablaba de maquillar la inflación. “Plata en tu bolsillo: ¿? Claro, en la de él” y “500.000 nuevos empleos... para funcionarios públicos, claro”.

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Según Santi, si cumplió

Peña por su parte ya había respondido a este afiche con otro de diseño similar jactándose de sus compromisos cumplidos hasta agosto de 2025. La ciudadanía juzgará su veracidad.

Citó “Entrega record de mamógrafos”, “1000 km de pavimentación”, “Grado de inversión”, el servicio “155 te escucha”, de salud mental; “Hambre cero en las escuelas”, “emplea Py joven”, “emplea Py”; “entrega récord de títulos de tierra”; “remodelación del Incan”, “maquinaria para las gobernaciones”, “nuevos empleos”; “12.000 becas”; “tarifa justa de Itaipú”, “Nuevos hospitales”; “Consultorios nocturnos” y “más de 200 ambulancias”.

También dijo haber cumplido con “Gas a precio Justo”, el programa “Semillas del futuro”, el programa “Sumar” (en reemplazo de Chau Chespi); “Pensión universal para adultos mayores” (que no llega a todos); “Tekoporá Mbareté”, “Che roga porá”; los operativos anti droga “Veneratio”, “Umbral”, “Dakovo”, “Joapy” y Dulzura, la supuesta “Reforma estructural del Estado”; la “Reforma penitenciaria”; “más linces, patrulleras y policías”, y “Combustible a precio bajo”, lo que no condice con la realidad actual.