Precandidato a concejal de Fernando utiliza a médicos del Materno Infantil para hacer proselitismo

El precandidato a concejal Pablo Giménez en el marco de su campaña proselitista realiza jornadas de atención médica cada domingo en los barrios aprovechando que su pareja, la doctora Ana Stael Alfonso Vera es médica en el hospital materno infantil de Fernando de la Mora.

Hoy la jornada fue de 9:00 a 12:00 en la plaza 29 de setiembre, según las redes sociales del precandidato. “Hoy no fue un acto político, fue un acto de servicio”, escribió en su perfil del Facebook Pablo Giménez para tratar de disfrazar la politización de la salud en Fernando de la Mora.

Según la denuncia, Giménez es “ahijado político” del cuestionado diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC), quien llamativamente también aparece en todos los actos que se realiza en el hospital fernandino.

Como por ejemplo, la asunción al cargo de director del Dr. Juan Gabriel Martínez Miranda y la entrega de ambulancias compradas con recursos Estatales. Eso reforzaría la denuncia de que el cartismo está politizando la atención sanitaria en la ciudad.

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La denuncia indica que mientras, los galenos hacen proselitismo a favor del candidato a concejal se descuida la atención en el centro asistencial y que debido a la sobrecarga de trabajo ya hubo negligencia.

En ese contexto, el pasado 18 de abril Iris Leguizamón, madre de un bebé de seis meses, denunció que su hijo, quien era tratado por una infección en la piel, sufrió una reacción grave luego de recibir una dosis mayor de antibiótico en el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora. Dijo también que escuchó a una profesional de salud instruir a su equipo a modificar el resumen clínico.

Niega uso de recursos

En una entrevista radial Pablo Giménez había reconocido que su pareja es médica, pero que no utiliza ni “un geniolito” del hospital de Fernando de la Mora.

Agregó que su pareja solo tiene buena relación con sus colegas y así se suman a la campaña para hacer servicios comunitario en los barrios fernandinos.

“Estamos haciendo asistencia médica con presencia real en los barrios. Ni un geniolito se usa del Ministerio de Salud y del hospital de Fernando de la Mora. Los medicamentos son muestras que los laboratorios le dan a los médicos y las jornadas se hace domingo a la mañana fuera del horario laboral”, dijo Giménez.

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Pablo Giménez ya fue concejal de Fernando de la Mora en el periodo 2006-2010. En abril de 2009, fue detenido por la Fiscalía Anticorrupción, entonces a cargo del fiscal Arnaldo Giuzzio, tras recibir una supuesta coima de dos mil dólares exigida al dueño de una estación de servicio supuestamente para agilizar trámites de habilitación en Fernando de la Mora.

Sin embargo, Giménez fue absuelto en 2016, por que la Justicia dijo que había “duda” en la nitidez de la cámara oculta.

Por otro lado, su pareja la doctora Ana Stael Alfonso Vera, estuvo 22 días como directora del hospital fernandino, pero fue destituida debido al escándalo de su supuesta vinculación con el caso Mercat.

La médica afrontó juicio oral por presuntamente recibir coimas y elaborar dictámenes médicos falsos en 2021, para beneficiar al supuesto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez, procesado en el mediático Caso Mercat.