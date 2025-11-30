Escándalo: nombran directora de hospital a doctora procesada por favorecer a narco del Caso Mercat

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) emitió la Resolución 5103 del 20 de noviembre, por la cual se designa a la doctora Ana Stael Alfonso Vera como jefa del departamento médico del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, en reemplazo del doctor Sixto Rafael Escobar Ortellado.

El nombramiento de la exmédica forense del Poder Judicial ha generado un profundo cuestionamiento ético y administrativo, dado que Alfonso Vera se encuentra actualmente acusada y procesada por graves delitos de corrupción relacionados con el ejercicio de su función pública.

En octubre de 2023, la jueza Rosarito Montanía resolvió elevar a juicio oral y público la causa en contra de Ana Alfonso por supuesta expedición de certificado de salud de contenido falso y cohecho pasivo agravado (coima). Este proceso judicial está en curso.

El Caso Mercat: beneficio a presunto narcotraficante

La acusación fiscal, liderada por el fiscal Carlos Alcaraz, sostiene que Ana Stael Alfonso habría utilizado su cargo de médica forense para elaborar dictámenes médicos fraudulentos a favor de Walter José Galindo Domínguez, un presunto traficante de drogas procesado en el marco del Caso Mercat.

Según los antecedentes, el supuesto narcotraficante se valió de estos documentos apócrifos para obtener medidas menos gravosas a la prisión preventiva, incluyendo el arresto domiciliario. Los informes, supuestamente elaborados a cambio de un pago, indicaban que la reclusión no era apta para Galindo debido a supuestas comorbilidades.

En una declaración indagatoria, la doctora Alfonso Vera reconoció haber redactado los informes, alegando que la evaluación y la inspección del paciente se realizaron de manera telemática. Sin embargo, este punto fue refutado por un dictamen del Ministerio Público, que señaló la imposibilidad de emitir un diagnóstico de tal magnitud sin estudios previos, radiografías o análisis específicos y, sin una inspección física.

Falsedad documental confirmada

La falsedad de la actuación de la médica forense se comprobó con la revisión del libro de novedades del Departamento Judiciales de la Policía Nacional.

El informe clave de la doctora Alfonso Vera, fechado el 27 de mayo de 2021, consignaba que ella se había constituido en dicha dependencia para evaluar a Galindo. No obstante, la Crio. María A. Achucarro, jefa de la unidad, remitió al Ministerio Público una copia que constató que la doctora nunca acudió en esa fecha.

La acusación fiscal es contundente: “la acusada Ana Stael Alfonso ha generado documentos cuyo contenido no se ajusta a la realidad y en consecuencia indujo al error al órgano jurisdiccional en las resoluciones emitidas”. En el marco de esta misma causa, también fue elevado a juicio oral el enfermero Sixto Ramón Cabrera, coacusado en la trama.

Cuestionamiento al Ministerio de Salud

La doctora Alfonso Vera, cuya credibilidad profesional está comprometida en un juicio por corrupción, es ahora responsable de la dirección médica y la ética funcional del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora.

La designación de una profesional de blanco con un proceso penal pendiente por cohecho y falsificación documental, para ocupar el cargo de Directora Médica -un puesto de alta jerarquía y confianza en la gestión de un hospital público- plantea serias interrogantes sobre los criterios de selección y la evaluación de antecedentes por parte del Ministerio de Salud.

La resolución que nombra a Alfonso está firmada por el director general de Recursos Humanos de la cartera sanitaria, Emilio José Gómez Figueredo. Ayer le llamamos para conocer su versión, pero no respondió llamadas ni mensajes.