Tras fuerte lobby, Diputados sancionará acuerdo con EE.UU. para compras de equipos de defensa

Como punto 6 del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados, convocada para este martes a las 9:00 figura el tratamiento del “memorando de entendimiento entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de la República del Paraguay concerniente a la adquisición de artículos de defensa y servicios de defensa para la República del Paraguay de los Estados Unidos de América”.

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El acuerdo complementario a SOFA venía siendo dilatado sin motivo más que la aparente falta de interés de la Cámara de Diputados, ya que no presenta mayor oposición en su debate en comisiones.

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De hecho, la Cámara de Diputados hace al menos tres sesiones que no llega a tratar casi ni un punto del orden del día, debido a que sus sesiones quedan sin quorum incluso antes de entrar al orden del día.

El acuerdo, ahora al menos ya tiene dictamen de aprobación de las dos principales comisiones a las que atañe: la de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno y la de Relaciones Exteriores, luego de que la semana pasada representantes del Ministerio de Defensa Nacional explicaran los alcances del acuerdo ante esta última comisión.

Días previos también que el encargado de negocios de la embajada de los EE.UU. en Paraguay, Robert Alter se reuniera con el canciller nacional, Rubén Ramírez para abogar por este acuerdo.

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A la par, nuestro país ya empezó a recibir apoyo logístico de EE.UU. en materia de seguridad, mediante donaciones de equipos a las Fuerzas Armadas.

El documento a ser ratificado por el Congreso plantea a grandes rasgos las condiciones para compra de equipamiento y servicios de seguridad, los cuales no están detallados.

De hecho, se establecen clausulas que prohiben compartir información si aval de ambas partes, alegando la sensibilidad del área que ataña, que es seguridad.

El memorando de entendimiento más bien deja asentado los procedimientos para la contratación, pago e importación de los equipamientos, así como excepciones impositivas.

No se mencionan montos de las operaciones y se establece que el acuerdo puede quedar sin efecto por decisión de cualquiera de las partes, previa comunicación en tiempo y forma.

El acuerdo ya cuenta con la media sanción del Senado, por lo que de apobarse este martes, pasará al Ejecutivo para su promulgación.