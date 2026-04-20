Retamozo respalda a Rivas pero evade confirmar si lo contrataría como abogado

En medio de la fuerte polémica que rodea la formación académica del senador Hernán Rivas, se duda de la legalidad de su título de abogado, su colega Ramón Retamozo salió al paso de los cuestionamientos.

A pesar de las dudas generalizadas, Retamozo fue tajante al declarar que no siente vergüenza por su compañero de bancada, aunque sus respuestas revelaron mucha cautela.

Al ser consultado sobre si considera que Rivas es efectivamente profesional del derecho, Retamozo indicó: “Él dice que sí. Yo creo en él, pero tiene que demostrarlo en su momento”.

Sin embargo, el momento de incomodidad para el legislador se dio cuando se le preguntó si contrataría a Rivas como su propio asesor jurídico. Este evitó responder con palabras y se limitó a reaccionar con una sonrisa.

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Existen antecedentes de permisos

Respecto a la posibilidad de que Rivas solicite permiso para enfrentar su proceso, siguiendo el precedente de legisladores como Erico Galeano, Retamozo recordó que existen cerca de 20 casos similares en la Cámara.

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No obstante, subrayó que la continuidad de Rivas en el cargo dependerá de la decisión política que tome la mayoría en el pleno y del avance de la justicia.

“Para mí no es una vergüenza. Pero si es que nos mintió de esa manera, está muy mal. Nosotros no somos juzgadores, para eso está la justicia”, sentenció el senador, agregando que no le debe nada a nadie para proteger a su colega.

Finalmente, Retamozo criticó a quienes firmaron el título de Rivas y hoy expresan dudas públicamente sobre su legitimidad, señalando que en el escenario actual “es muy fácil lavarse las manos”.