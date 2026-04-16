Hernán Rivas amenazó a fiscala con ocuparse de su destitución, según documento del MP

El informe de carácter reservado, que fue elevado por la fiscala Patricia Sánchez al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, revela que el pasado lunes 30 de marzo, la agente encargada de la causa que investiga al senador Hernán David Rivas Román recibió una presunta amenaza de parte del legislador colorado.

Dicho amedrentamiento se dio a través de una comunicación verbal proveniente de una fuente humana cerrada, quien de acuerdo con el informe de la fiscala Patricia Sánchez solicitó expresamente reserva de su identidad, por encontrarse en situación de vulnerabilidad y riesgo.

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“Según dicha fuente, el senador Hernán Rivas le manifestó expresamente que me hiciera saber que si interpongo recurso contra lo resuelto en Cámara en la causa penal de su interés, se ocuparía de que yo sea destituida del cargo”, resalta la comunicación reservada que elevó Sánchez al titular del Ministerio Público, en fecha 31 de marzo de 2026.

En el escrito, la agente fiscal deja expresa constancia de que la manifestación de referencia no fue proferida en su presencia, pero sí emitida con destino directo a su persona, a través de un tercero específicamente requerido para hacerle llegar el mensaje de amenaza.

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Hernán Rivas pretendía condicionar a fiscala, según informe

La fiscala Patricia Sánchez agrega en la comunicación realizada al fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, que la manifestación que recibió por parte de dicha fuente, revela un “mensaje de amedrentamiento dirigido a condicionar el ejercicio de una facultad recursiva propia del Ministerio Público, mediante la invocación de una represalia institucional” sobre la permanencia de la agente en el cargo.

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En consecuencia, Sánchez solicitó a la Fiscalía General del Estado que active el Protocolo de Seguridad y Protección de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y se dispongan las medidas de evaluación de riesgo que correspondan con relación a la agente fiscal, en cuanto a sus funciones.

La fiscala Sánchez también solicitó que se arbitren las medidas necesarias para asegurar que cualquier determinación procesal que deba adoptar, en su carácter de agente del Ministerio Público, pueda ejercerse con plena independencia, seguridad y libertad de criterio.

En atención a la comunicación y la petición realizada por la agente Patricia Sánchez, el fiscal general del Estado Dr. Emiliano Rolón Fernández dispuso la semana pasada la activación del Protocolo de Seguridad y Protección de la AIAMP.

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Fiscalía recurrió a la Corte pese a amenaza de Rivas

Pese al presunto amedrentamiento del senador Hernán Rivas, el martes último la fiscal Patricia Sánchez junto a su colega Luz Guerrero, presentaron un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en contra del sobreseimiento definitivo del legislador colorado, de la causa que investiga su título de abogado presuntamente falsificado.

Puntualmente las agentes del Ministerio Público piden a la máxima instancia judicial que anule el Auto Interlocutorio N° 102 de fecha 30 de marzo de 2026, dictado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro, integrantes del Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, de la Capital, que confirmó la prescripción del hecho punible de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Las fiscalas también solicitan a la Sala Penal que anule el A.I N° 107 de fecha 30 de marzo de 2026, que con el voto en mayoría de los magistrados Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro dictó el sobreseimiento definitivo de Hernán Rivas del proceso penal por uso de documentos públicos de contenido falso.

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Finalmente, Sánchez y Guerrero piden al máximo tribunal que anule la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, quien en octubre de 2025 elevó a juicio oral la causa, pero solo por el hecho de uso de documentos públicos de contenido falso; y ordene el reenvío del expediente para una nueva audiencia preliminar de Hernán Rivas.