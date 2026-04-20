Titular del PLRA exige “renuncias” a senadores liberales tras acto con Yo Creo en el este

“Creemos que ningún afiliado al partido, ningún sector interno está en contra de los acuerdos dentro de la oposición y futuras alianzas”, señaló Hugo Fleitas, presidente saliente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en sus redes sociales. El mensaje no fue dirigido a los habituales “liberocartistas” funcionales a Honor Colorado, sino a los legisladores liberales opositores.

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“Instamos a los dirigentes que no entienden que el compromiso y lealtad con el PLRA deben estar por encima de los proyectos e intereses personales, a ser sinceros consigo mismos y con la gente, presentando su renuncia al partido como algunos lo han hecho”, aseveró.

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Desde el PLRA indicaron que el criptico mensaje del titular partidario fue un repudio a la participación de los senadores Salyn Buzarquis y Ever Villalba en el acto de lanzamiento de Miguel Prieto, aspirante a la intendencia de CDE en 2026 y a la presidencia de la Repúblcia del 2028. Prieto respalda la reelección como intendente de Dani Mujica (Yo Creo).

El cuestionamiento de Fleitas radica en que el Directorio del PLRA bajó línea de apoyo a una alianza con el Partido Cruzada Nacional, liderada por Paraguayo Cubas. La aspirante oficial del PLRA para la intendencia de Ciudad del Este es la concejala María Portillo.

Fleitas sostuvo que los liberales deben entender que el 7 de Junio los afiliados también van a elegir autoridades partidarias. Dijo que el pedido de renuncia se da por el respeto que merece “la centenaria institución, a su historia, a sus 138 años de lucha, a tantos hombres y mujeres que han dado hasta su vida por mantenerla vigente”.

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“Los vendiditos no me van a hacer callar”

Ever Villalba no respondió las críticas. A su turno Buzarquis lanzó diversos videos en sus redes sociales respondiendo a los ataques por su participación en el acto de Yo Creo.

Buzarquis repudió que pidan su sanción y expulsión del PLRA por asistir al acto de Miguel Prieto y que saquen de contexto que es la tercera vez que apoya a un candidato no liberal. Acusó a sus correligionarios esteños de “vendiditos” al cartismo.

“¿Por qué no cuentan que la primera, segunda y tercera vez para la gobernación demasiado liberales gua’u eran y se fueron hasta el final para dividir los votos de la oposición recibiendo plata de los colorados?”, cuestionó Buzarquis.

“Pegarle un manotazo a las arcas del Estado por ser liberal nomás no te da derecho. Y algunos están muy cómodos siendo eternos perdedores y eternos opositores gua’u pero son funcionales al partido colorado. Esa gente no me va a hacer callar”, dijo en alusión a la dirigencia liberal esteña que respalda al Clan Portillo.

Señaló que Prieto ganó porque la gente se cansó de la cúpula del Clan Zacarías Irún y de “algunos liberales”. Agregó que el voto castigo a los liberales también se impulso contra los diputados de Alto Paraná cuya cifra bajó considerablemente.

“Soy liberal, pero por encima está el Paraguay y yo voy a unir a la oposición, le guste o no les guste a los vendiditos”, aseveró.