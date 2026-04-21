Congreso sanciona ley del ejercicio profesional de la Radiología

El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad de la Cámara de Diputados tras un debate en que todos los oradores se mostraron a favor de la iniciativa. La propuesta fue remitida para la promulgación o el veto del Poder Ejecutivo.

Los profesionales presentes en el palco de público celebraron la aprobación.

Al inicio del debate, el diputado Miguel del Puerto (ANR, HC) pidió la aprobación sin modificaciones para que pueda ser sancionado.

Nestor Castellano (ANR, HC) reivindicó a los profesionales de la salud cuyo trabajo representa muchas veces la diferencia entre la vida o la muerte.

Johana Vega (ANR, HC) también valoró a quienes sostienen una parte fundamental del sistema de Salud del Paraguay y quienes permiten detectar enfermedades a tiempo.

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El colorado Arturo Urbieta citó algunas reivindicaciones laborales claves en el proyecto. Recalcó los requisitos para el ejecicio registro profesional, mejores condiciones laborales, una jornada máxima 20 horas semanales, usos obligatorios de protocolos de seguridad así como una jubilación a los 55 años de edad y 25 de aportes.

Según los antecedentes, el proyecto de ley presentado en el anterior periodo legislativo abarca toda actividad radiológica en instituciones públicas, privadas, autárquicas y autónomas. Según el texto, solo podrán ejercer la profesión quienes cuenten con títulos reconocidos y un registro habilitante del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), además de una autorización individual otorgada por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN).

Este organismo también será responsable del control de instalaciones, niveles de radiación y cumplimiento de normativas internacionales.

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El proyecto define al profesional radiólogo como el encargado de producir imágenes médicas mediante rayos X, campos magnéticos y otras fuentes energéticas, usadas luego para diagnóstico o tratamiento.

Entre las competencias incluidas se encuentran: Manejo de equipos con radiación ionizante, participación en procedimientos diagnósticos y terapéuticos, trabajo autónomo o integrado en equipos multidisciplinarios.

Asimismo, la posibilidad de ejercer docencia e investigación. Además, se prevé la elaboración de un Manual de Funciones que delimite tareas específicas de licenciados y técnicos.

El proyecto abarca una amplia lista de especialidades como: Radiodiagnóstico, tomografía computarizada, resonancia magnética, medicina nuclear, radioterapia, angiografía y hemodinamia, radiología forense, veterinaria e industrial, irradiación de alimentos y hemoirradiación.