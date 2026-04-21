Lanzan web para mapear baches, basura y otros reclamos en Asunción

El aspirante a miembro de la Junta Municipal de Asunción y miembro del equipo del precandidato a intente Arnaldo Samaniego (ANR, disidencia), calificó su propuesta de “simple y potente”. La misma está disponible en este enlace.

Wagener también integra los equipos del senador Luis Pettengil y del exvicepresidente Hugo Velázquez.

El empresario, activista y político, señaló que el objetivo es juntar en un solo mapa interactivo las denuncias de los vecinos para que la Municipalidad identifique, priorice y resuelva rápido los problemas, “creando una comunicación directa entre el vecino y la comuna”.

“Dejemos de quejarnos nomás en las redes y pasemos a la acción. Marcá tu reclamo en Mapea Asunción. Acá hace falta un concejal que sí quiera trabajar”, afirmó Wagener, vocero y referente de la organización “Defendamos Asunción”.

Agregó que cada reclamo buscará ser solucionado con autogestión. Dijo que lo que no se soluciona se llevará a la Municipalidad y se entregará cada reclamo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Enrique Wagener es representante de “Defendamos Asunción” y fue activista contra la corrupción de la gestión de Oscar “Nenecho” Rodriguez (ANR, HC), ex intendente capitalino obligado a renunciar ante sus procesos judiciales por corrupción.

Entre otras iniciativas, Wagener presentó acciones judiciales para impedir que la Municipalidad de Asunción remate dos inmuebles en la Costanera Norte.

Promovió acciones contra el aumento de tasas pese al reclamo ciudadano por falta de prestación efectiva de servicios.

Junto al diputado Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana) presentó un proyecto de ley denominado: “Antiapriete de Nenecho”, con la que buscaban frenar las “listas negras” por morosidad en la base de datos financieros de empresas privadas a quienes adeudan sus impuestos.

Fue abogado de vecinos afectados por obras paradas en la gestión de Nenecho. También presentó denuncias ante el Ministerio Público contra Oscar Rodríguez y concejales cómplices por el desvío de fondos de bonos para obras y de Fonacide en 2024.

También integra la Fundación Paraguay SOS y está vinculado a las empresas inmobiliarias Ñanembae y AEWO S.A.