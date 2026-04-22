Benítez Riera juró como representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió la nueva conformación de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM) durante la sesión plenaria del pasado 19 de febrero.

Según el documento oficial, el ministro Luis María Benítez Riera ocupará la titularidad, mientras que María Carolina Llanes Ocampos fue designada como miembro suplente.

Esta movida responde al cumplimiento de la Ley Nº 296/94, que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La normativa estipula que los miembros del Consejo durarán tres años en sus funciones, permitiéndose la reelección por un solo período consecutivo o alternativo.

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El fin del mandato de Jiménez Rolón

Con el juramento de Benítez Riera hoy ante el Senado, se deja sin efecto la representación anterior. En aquel entonces, los representantes eran Eugenio Jiménez Rolón (titular) y Gustavo Santander Dans (suplente).

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El acta de la sesión plenaria revela que la decisión fue tomada por unanimidad con la presencia de los ministros César Manuel Diesel Junghanns, María Carolina Llanes Ocampos, César Antonio Garay, Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Joaquín Martínez Simón, Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Enrique Santander Dans.