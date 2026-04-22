Política
22 de abril de 2026 - 11:03

Benítez Riera juró como representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura

Luis María Benítez Riera, de cabello canoso y traje oscuro, levanta la mano en juramento, rodeado de otros funcionarios y periodistas.
Luis María Benítez Riera prestó juramento como miembro titular del Consejo de la Magistratura ante la Cámara de Senadores.Gentileza

El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Luis María Benítez Riera prestó juramento este miércoles ante la Cámara de Senadores para asumir como miembro titular ante el Consejo de la Magistratura (CM). Su designación establece sus funciones a partir del 12 de abril.

Por ABC Color

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió la nueva conformación de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM) durante la sesión plenaria del pasado 19 de febrero.

Según el documento oficial, el ministro Luis María Benítez Riera ocupará la titularidad, mientras que María Carolina Llanes Ocampos fue designada como miembro suplente.

Esta movida responde al cumplimiento de la Ley Nº 296/94, que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La normativa estipula que los miembros del Consejo durarán tres años en sus funciones, permitiéndose la reelección por un solo período consecutivo o alternativo.

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Luis María Benítez Riera en traje negro habla ante senadores atentos, mientras otros miembros observan en el recinto legislativo.
Luis María Benítez Riera prestó juramento ante la Cámara de Senadores como miembro titular del Consejo de la Magistratura.

El fin del mandato de Jiménez Rolón

Con el juramento de Benítez Riera hoy ante el Senado, se deja sin efecto la representación anterior. En aquel entonces, los representantes eran Eugenio Jiménez Rolón (titular) y Gustavo Santander Dans (suplente).

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El acta de la sesión plenaria revela que la decisión fue tomada por unanimidad con la presencia de los ministros César Manuel Diesel Junghanns, María Carolina Llanes Ocampos, César Antonio Garay, Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Joaquín Martínez Simón, Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Enrique Santander Dans.