Carlos Liseras asume en reemplazo de Rivas

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, fue el encargado de tomar juramento a Liseras en plena sesión. Tras el acto protocolar, el nuevo legislador fue saludado por sus colegas y pasó a ocupar su banca.

La incorporación de Liseras se produce en un contexto político marcado por tensiones y cuestionamientos en torno al pedido de permiso de Rivas, que fue calificado como inconstitucional por algunos sectores.

El movimiento que permitió la llegada de Liseras al Senado fue la renuncia del senador suplente Julio Borba, quien presentó formalmente su dimisión ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González.

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En la nota, Borba argumentó que su decisión responde a “razones estrictamente particulares” y solicitó la aceptación de su renuncia al cargo obtenido tras las elecciones generales de 2023.

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El ahora exsenador suplente fundamentó su presentación en el artículo 273 de la Constitución Nacional, que establece que la Justicia Electoral es la autoridad competente en todo lo relacionado con los títulos y derechos de los electos.

La renuncia de Borba se produjo en un momento clave, ya que debía asumir en reemplazo de Hernán Rivas una vez aprobado su permiso.

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Sin embargo, su salida abrió el camino para que Carlos Liseras ocupara la banca, lo que desde el cartismo es interpretado como el reaseguro de un voto más dentro del bloque oficialista.

El caso de Rivas generó controversia debido a que su pedido de permiso fue cuestionado por su supuesta inconstitucionalidad, generando debate tanto dentro como fuera del Senado.