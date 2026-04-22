Carlos Liseras, reemplazo de Rivas, adelanta qué priorizará en el Senado

Hoy asumió el Carlos Liseras en reemplazo de Hernán Rivas, luego de que el doctor Julio Borba comunicara su renuncia a la suplencia dentro de la lista de los senadores suplentes del Partido Colorado.

Hernán Rivas accedió a un permiso inconstitucional aprobado por una mayoría cartista con ayuda de algunos votos disidentes y de satélites, tras los escandalosos casos que lo envuelven por su presunto título falso de abogado.

En sus primeras declaraciones como senador ante la prensa, se comprometió a continuar con el proyecto de ley que presentó cuando era diputado, que trata sobre la restricción de los juegos de azar a los niños, niñas y adolescentes.

“Tengo proyectos de ley que voy a presentar, que he presentado ya siendo diputado y vamos a actualizar, y otros buenos proyectos de ley que benefician principalmente a los menores de edad y a los niños. El peligro de la ludopatía en nuestro país está latente y ahora tengo mucha experiencia en ese campo. Voy a presentar proyectos para proteger a los menores de edad y a los niños de nuestro país”, refirió.

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Fusión de la Conajzar con la DNIT

Tras la fusión de la Dirección Nacional de Aduanas con la Subsecretaría del Estado de Tributación (SET), lo que creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), también se integró a la misma institución a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).

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El legislador insistió en la necesidad de concretar la fusión de la Conajzar a la DNIT, a fin de que la misma se establezca en los 263 municipios del país.

“Hay que modificar alguna normativa vigente y atacar frontalmente la explotación clandestina de juegos de azar”, precisó.

Sobre si integrará la bancada de Honor Colorado recordó que él fue electo por el movimiento, por ende, se incorporará como integrante de la misma.

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Recordó que antes de asumir estuvo como director de la Conajzar, por lo que de terminar su corta estadía en la Cámara de Senadores, ya que se prevé la vuelta de Gustavo Leite en julio, tras su renuncia como embajador de Paraguay ante Estados Unidos, volvería a cumplir la misión encomendada por el Presidente de la República.