Política
22 de abril de 2026 - 11:43

Diputados cartistas proponen dupla Alliana-Latorre: Baruja está “más golpeado que carne de milanesa”

Pedro Alliana
El vicepresidente Pedro Alliana (izq.) recibió hoy al titular de Diputados, Raúl Latorre, quien busca la bendición para integrar la chapa presidencial del cartismo en el 2028. Fue la sede de la Vicepresidencia. (Gentileza).

Los 44 diputados de la bancada de Honor Colorado y su apéndice oficialista (ANR-B) oficializaron la nominación del actual presidente de la Cámara Baja y diputado por Capital, Raúl Latorre para eventual dupla presidencial para 2028 de Pedro Alliana por el cartismo. Sobre la supuesta predilección del ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, el diputado Hugo Meza cuestionó que lastimosamente está más golpeado que carne para milanesa.

Por ABC Color

Los diputados cartistas y oficialistas a través de del líder de la bancada de Honor Colorado, diputado Miguel Del Puerto. (ANR, HC) y el vicepresidente primero de Diputados, Hugo Meza (ANR, B) anunciaron su apoyo unánime para candidato a vicepresidente para le 2028 de Raúl Latorre (ANR, HC).

Los mismos adelantaron su anuncio ante rumores de que Pedro Alliana podría anunciar su dupla ya este fin de semana. Uno de los nombre que corre como rumores de “preferido” es el cuestionado ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

Sobre todo Meza no se guardó sus críticas, diciendo que a diferencia de Latorre, Baruja acumula varios cuestionamientos. No obstante enfatizó que para ellos, el actual presidente de Diputados es una mejor opción por ser una figura más conciliadora y que puede aportar a la fórmula de alguien el interior (Alliana es de Ñeembucú) y alguien de Capital (Latorre).

“Creo que el actual ministro de Urbanismo (Baruja) está más golpeado que carne de milanesa”, disparó Meza haciendo referencias al caso Chaqueñito, entre otros.

Según Del Puerto, la propuesta de Latorte es acompañada por los 44 oficialistas, una forma también de remarcar que es la misma mayoría que ahora le da el manejo de la Cámara Baja al gobierno de Santiago Peña.