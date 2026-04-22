Diputados cartistas proponen dupla Alliana-Latorre: Baruja está “más golpeado que carne de milanesa”

Los diputados cartistas y oficialistas a través de del líder de la bancada de Honor Colorado, diputado Miguel Del Puerto. (ANR, HC) y el vicepresidente primero de Diputados, Hugo Meza (ANR, B) anunciaron su apoyo unánime para candidato a vicepresidente para le 2028 de Raúl Latorre (ANR, HC).

Los mismos adelantaron su anuncio ante rumores de que Pedro Alliana podría anunciar su dupla ya este fin de semana. Uno de los nombre que corre como rumores de “preferido” es el cuestionado ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

Sobre todo Meza no se guardó sus críticas, diciendo que a diferencia de Latorre, Baruja acumula varios cuestionamientos. No obstante enfatizó que para ellos, el actual presidente de Diputados es una mejor opción por ser una figura más conciliadora y que puede aportar a la fórmula de alguien el interior (Alliana es de Ñeembucú) y alguien de Capital (Latorre).

“Creo que el actual ministro de Urbanismo (Baruja) está más golpeado que carne de milanesa”, disparó Meza haciendo referencias al caso Chaqueñito, entre otros.

Según Del Puerto, la propuesta de Latorte es acompañada por los 44 oficialistas, una forma también de remarcar que es la misma mayoría que ahora le da el manejo de la Cámara Baja al gobierno de Santiago Peña.