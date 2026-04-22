Alliana anunciaría antes del fin de semana a su dupla presidencial

Aquella decisión del vicepresidente Pedro Alliana, de aceptar la precandidatura presidencial, fue anunciado a través de los medios de comunicación, y luego de mantener una reunión la noche previa con el líder del movimiento oficialista Horacio Cartes.

La decisión de Alliana en aceptar la postulación se debió por un lado para disipar cualquier duda sobre su precandidatura, ya impuesta por el propio Cartes en una asamblea del movimiento Honor Colorado.

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Por otro lado, también para descartar otros nombres que se venían barajando que pretendían tener la nominación y entrar en la puja.

Otro elemento no menor que también incidió fueron las criticas frontales que realizaron varios referentes de peso en el cartismo contra la administración de Santiago Peña, entre ellos el embajador paraguayo ante los Estados Unidos, Gustavo Leite, y el expresidente de la república, Nicanor Duarte Frutos.

Sin embargo, contra todo pronóstico el anuncio de Alliana no disminuyó el tenso ambiente político dentro del movimiento Honor Colorado; al contrario, abrió otra nueva línea de discusión que también generó ronchas internas, y dejó al descubierto las ambiciones de varios políticos de peso en el oficialismo.

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Varios candidatos

Ante el anuncio de Alliana, inmediatamente se anotaron para secundarlo en la chapa el gobernador del Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa con el respaldo de todos los Gobernadores colorados.

Alliana adelantó que prefiere un compañero de chapa con perfil técnico. Alabó el perfil del actual ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. Dijo que es “un lujo” y le calificó de “maravilloso”.

A la lista se suman los del Ministro de Urbanismo y Vivienda, Juan Carlos Baruja, bastante cuestionado por el caso de Javier “Chaqueñito” Vera y la vivienda que le adjudicó. En el caso de los diputados colorados oficialistas, también están con la intención de postular al titular de la cámara baja Raúl Latorre.

Los senadores oficialistas, por su parte, adelantaron que plantearían el nombre de uno de sus pares para poner consideración de los líderes del movimiento.

Ante todo este escenario de disputas, y para evitar mayores fisuras en el movimiento es que el vicepresidente Pedro Alliana, salió al paso y estaría anunciando el nombre de quien lo acompañaría en la puja interna por la chapa presidencial de la ANR, antes del fin de semana.