Fleitas pide castigar a liberocartistas que salvaron a Rivas en las internas del PLRA

El presidente saliente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, sostuvo desde sus redes sociales que el permiso concedido al senador Hernán Rivas es un atropello más del cartismo que socava y debilita la Democracia en nuestro país. Afirmó que estos legisladores atropellaron nuevamente la Constitución Nacional concediendo un permiso irregular.

Dijo además que la sesión del Senado fue vergonzosa y que en el grupo que votó a favor de Rivas estaban los senadores liberocartistas electos por el PLRA.

Recordó que cuatro de ellos, Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Edgar López y Noelia Cabrera fueron expulsados por la Convención Partidaria (pero fueron repuestos en el padrón liberal por sentencia de al Justicia Electoral). El quinto liberocartista que votó por Rivas es José “Pakova” Ledesma.

“Alentamos al pueblo paraguayo a seguir en la resistencia y al pueblo liberal a que el próximo 7 de Junio ponga las cosas en su lugar con el voto castigo a quienes han traicionado la confianza y la línea institucional del partido”, recalcó.

Interna liberal

El mensaje de Fleitas se enmarca dentro de las internas partidarias del PLRA. El presidente de la agrupación respalda al movimiento Nuevo Liberalismo (Lista 3), liderado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia.

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En cambio, los liberocartistas que votaron a favor de Rivas tienen parientes o figuran como candidatos de los movimientos rivales, puntualmente dentro del Frente Radical (Lista 9), liderado por el senador opositor Ever Villalba y en Diálogo Azul (lista 100), liderado por el senador liberocartista Dionisio Amarilla.

Los senadores Dionisio Amarilla y Noelia Cabrera son dupla para la candidatura presidencial del PLRA por la lista 100.

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Por otra parte la esposa del senador Edgar López, Vidala Franco, es candidata a miembro del Directorio por la lista 9, Frente Radical Lista 9.

A su turno el hijo del senador Pakova Ledesma, Ramón Ledesma, es candidato a miembro del Directorio por el departamento de San Pedro por el Frente Radical de Ever Villalba.