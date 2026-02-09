Villalba dijo que luchará contra el modelo cartista y trabajará para que un liberal presida el país

“Nosotros tenemos claro cuál es la amenaza para el Partido Liberal y para la democracia. Y esa amenaza se llama cartismo. Un modelo que empobrece. Un modelo que usa sobres para recaudar. Un modelo que mata con la ruta de la muerte o la muerte en los hospitales. Un modelo que le quiere sacar la jubilación a los trabajadores. Ese modelo vamos a combatir”, afirmó hoy a ABC TV el senador Ever Villalba al inscribir su candidatura a la presidencia del PLRA.

Sostuvo que el objetivo de su movimiento es sacar al PLRA de un silencio cómplice que a su criterio mantiene la agrupación adormecida y fuera de los debates nacionales y los problemas de la gente.

Como ejemplo, dijo que el PLRA no analiza cómo miles de maestros se debaten entre jubilarse el próximo año o trabajar 10 años más.

Anunció que desde su movimiento van a levantar al partido, reorganizarlo e impulsar que un liberal sea el candidato opositor en las elecciones del 2028.

No obstante, dijo que si otro ciudadano está mejor posicionado, se podría llegar a un acuerdo o alianza. “Pero hoy le decimos al pueblo liberal que nosotros vamos a trabajar para levantar el partido, organizarlo, hacerlo respetar y prepararle a un liberal para el Palacio de los López”, aseveró.

Sostuvo que su dupla, Efraín Alegre (hijo) representa a la Juventud y su militancia en la JLRA. Agregó que su candidata a vicepresidenta segunda, Zulma Ycassatti viuda de Acevedo, a su turno, representa a las mujeres y la lucha contra el crimen organizado.

Apuntó que, por ello, también presenta una lista paritaria para miembros del Directorio Nacional del PLRA conformada por 50% mujeres y 50% varones, ignorando los cambios que el Nuevo Liberalismo impuso en el estatuto en la última Convención del PLRA bajando la paridad a un mínimo del 20% para las mujeres.

Liberocartistas lo apoyan

Reconoció que ahora apoyan su lista senadores tildados de liberocartistas que anteriormente “coincidían” con su colega el senador Dionisio Amarilla, entre ellos José Pakova Ledesma y Edgar López.