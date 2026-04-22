Peña viajará a Ecuador y prepara reunión con Milei en Buenos Aires

En una rueda de prensa en Mburuvichá Roga, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, informó la próxima visita del presidente Santiago Peña a Buenos Aires, para mantener una reunión bilateral con su homólogo argentino Javier Milei. El canciller no dio fechas pero adelantó que la agenda bilateral amplia incluye temas estratégicos como la hidrovía Paraguay-Paraná, los puentes de integración —entre ellos Falcón–Clorinda, Misión La Paz–Pozo Hondo y Pilar–Puerto Cano—, así como aspectos relacionados a seguridad y cooperación judicial.

Ramírez Lezcano refirió que la visita es en respuesta a la invitación cursada por el presidente Javier Milei durante la Cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en diciembre pasado en Foz de Iguazú.

El ministro de RR.EE. aclaró que dicha visita no se realizará esta semana, como indicaron algunas versiones difundidas, ya que aún se encuentra en proceso de coordinación oficial.

Ramírez Lezcano no mencionó si los mandatarios dialogaron sobre la situación financiera de Yacyretá.

Peña y Milei tienen en común que son aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

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Visita a Ecuador

Por otra parte, el canciller Rubén Ramírez Lezcano confirmó que el presidente Santiago Peña realizará una visita oficial a la República del Ecuador el próximo 30 de julio, respondiendo a una a invitación del presidente Daniel Noboa.

El ministro refirió que la visita forma parte de una agenda orientada a fortalecer la integración regional, el comercio, las inversiones y la cooperación bilateral.

Semanas atrás, el gobierno de Ecuador pidió a Paraguay declarar como organización terrorista a unos cinco grupos de narcotraficantes con nexos con cárteles internacionales. El gobierno de Daniel Noboa, libra una guerra contra el crimen organizado.

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Cumbre del Mercosur

Asimismo, Rubén Ramírez Lezcano informó que en el marco del ejercicio de la presidencia paraguaya pro témpore del Mercosur, el país se encuentra organizando la próxima Cumbre del bloque regional, que se prevé el 29 y el 30 de junio próximo.

La agenda contempla la reunión del Consejo de Ministros el 29 de junio y la participación de los presidentes de los Estados Parte, así como de otros jefes de Estado invitados.