TSJE acepta y comunica renuncia de Borba como senador suplente

El TSJE ya analizó la nota de renuncia presentada por Julio Borba, quien había sido proclamado como senador suplente para el periodo constitucional 2023-2028. En su escrito, el exministro solicitó formalmente dejar sin efecto su designación, invocando motivos particulares.

El TSJE concluye que corresponde aceptar la dimisión y registrar la decisión en sus dependencias. Además de curso al pedido, dejaron constancia formal de la vacancia.

El expediente ya fue remitido al Congreso para su conocimiento y efectos administrativos.

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Reemplazo de Rivas

Borba debía asumir en reemplazo de Hernán Rivas, una vez que el Senado aprobara el pedido de permiso.

El pedido de apartamiento temporal se da en medio de cuestionamientos públicos sobre la validez de su título de abogado, lo que ha generado presión política y mediática.

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Pese al escándalo, él afirma que va a llevar a testigos para confirmar que sí es abogado. Abogados constitucionalistas señalan que el permiso que mañana pretende conceder el pleno del Senado al senador Rivas sería inconstitucional, ya que la Carta Magna solo contempla permisos para legisladores en casos específicos, como asumir funciones en el servicio exterior y ejercer como ministro del Poder Ejecutivo.

La salida de Borba despeja el camino para que el director general de la Conajzar y exdiputado Carlos Liseras asuma en reemplazo de Rivas.