Convención del PLRA podría expulsar a liberocartistas que votaron por Rivas

Fleitas dijo que ya están acostumbrados al servilismo de los senadores liberocartista comandados por Dionisio Amarilla y sus seguidores José “Pakova” Ledesma, Hermelinda Alvarenga, Edgar López y Noelia Cabrera. No obstante, sostuvo que -a su criterio- ya no es el momento para plantear expulsiones o sanciones a las puertas de unas elecciones internas y la renovación de autoridades previstas para el 7 de junio.

Sin embargo, dijo que cada día suman más voces que urgen convocar a una Convención Liberal y volver a someter a votación la expulsión de los mismos.

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Respecto a las medidas cautelares o fallos de la Justicia Electoral que reponen a los liberocartistas en el padrón liberal, Fleitas pidió a la máxima instancia electoral “entender” que los partidos deben tener la suficiente autonomía para aceptar o no a quienes integran la agrupación tal como lo hacen las instituciones deportivas.

El titular partidario sostuvo que por un motivo existen los órganos disciplinarios y calificó de “debilidad” en el sistema de la Justicia Electoral que los parlamentarios expulsados de un partido puedan ser reincorporados vía orden judicial.

En cuanto a los cinco senadores liberocartistas, dijo que estos arrastran un sometimiento total a las decisiones y hasta a los caprichos inconstitucionales del cartismo.

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Mismos atropellos que en la era Cartes

Agregó que todos los atropellos constitucionales del oficialismo en este Gobierno tienen precedentes en el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) salvo, hasta ahora, la enmienda para una reelección en 2017, hecho al que calificó como el atropello más importante en la era democrática.

Por ello, Fleitas insistió en que los liberales deben castigar a los liberocartistas en las internas del 7 de junio para que el PLRA siga un modelo opositor y no uno funcional al cartismo.

Celebró por ello que entre las principales listas la Presidencia y el Directorio Nacional del PLRA, los bloques más importantes: la lista 3 “Nuevo Liberalismo y la lista 9 ”Frente Radical", mantienen una linea contraria al cartismo a diferencia de otros grupos, en alusión a la Lista 100 “Diálogo Azul” de Dionisio Amarilla.