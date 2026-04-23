Guerra Cartista: Gobernadores y diputados contra apuro de elegir al “carne de milanesa” Baruja

En una conferencia de prensa conjunta, los 15 gobernadores cartistas y representantes de los 44 diputados oficialistas rechazaron la intención de apurar la designación por parte de Pedro Alliana de su dupla para candidato a vicepresidente, al menos hasta pasar las municipales. Dijeron que ellos consensuarán un nombre, fuera del candidato del Senado, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, que ayer dijeron algunos que está “mas golpeado que carne de milanesa”.