Política
23 de abril de 2026 - 12:23

Guerra Cartista: Gobernadores y diputados contra apuro de elegir al “carne de milanesa” Baruja

Raúl Latorre en el centro sosteniendo un teléfono, rodeado de personas en un ambiente formal, algunos con micrófonos.
Raúl Latorre y César Sosa anunciaron una actividad conjunta en una conferencia en Diputados.Alejandro Acosta

En una conferencia de prensa conjunta, los 15 gobernadores cartistas y representantes de los 44 diputados oficialistas rechazaron la intención de apurar la designación por parte de Pedro Alliana de su dupla para candidato a vicepresidente, al menos hasta pasar las municipales. Dijeron que ellos consensuarán un nombre, fuera del candidato del Senado, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, que ayer dijeron algunos que está “mas golpeado que carne de milanesa”.

Por ABC Color

Los gobernadores y diputados cartistas y aliados pidieron al actual vicepresidente de la República y precandidato a presidente para el 2028 por Honor Colorado, Pedro Alliana que pare la pelota y no designe al menos hasta después de las elecciones municipales a su dupla, esto ante el aparente apuro de designar al ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja.

Ayer, al momento de anunciar la a Latorre como el candidato de los diputados cartistas y oficialistas (ANR, B), el vicepresidente de Diputados, Hugo Meza se tiró contra el candidato de los Senadores, Baruja, diciendo que “está más golpeado que carne de milanesa”, por serie de escándalos que acarrea.

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