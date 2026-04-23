Guerra Cartista: Gobernadores y diputados contra apuro de elegir al “carne de milanesa” Baruja

Los gobernadores y diputados cartistas y aliados pidieron al actual vicepresidente de la República y precandidato a presidente para el 2028 por Honor Colorado, Pedro Alliana que pare la pelota y no designe al menos hasta después de las elecciones municipales a su dupla, esto ante el aparente apuro de designar al ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja.
Ayer, al momento de anunciar la a Latorre como el candidato de los diputados cartistas y oficialistas (ANR, B), el vicepresidente de Diputados, Hugo Meza se tiró contra el candidato de los Senadores, Baruja, diciendo que “está más golpeado que carne de milanesa”, por serie de escándalos que acarrea.
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