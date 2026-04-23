Política
23 de abril de 2026 - 10:52

Senadores cartistas proponen a Baruja como dupla de Alliana

El ministro de Urbanismo y líder de Honor Colorado, Juan Carlos Baruja, junto al presidente de la ANR, Horacio Cartes.
El ministro de Urbanismo y líder de Honor Colorado, Juan Carlos Baruja, junto al presidente de la ANR, Horacio Cartes.

La bancada cartista en la Cámara de Senadores realizó esta mañana una conferencia de prensa para confirmar que propone a Juan Carlos Baruja como dupla de Pedro Alliana para pujar por la presidencia de la República. “Cumple con todas las cualidades”, aseguran e ignoran todas las críticas en torno a su gestión.

Por ABC Color

Para los senadores colorados cartistas, Juan Carlos Baruja es un ejemplo de buena gestión y “cumple con todas las cualidades” para pujar por la Vicepresidencia.

Afirmaron que no conversaron con el presidente del partido, Horacio Cartes, y que esta es la postura de los parlamentarios de la Cámara de Senadores.

Señalan que ocupó varios cargos, como la intendencia, la gobernación y encabezó varios ministerios.

“Fue por unanimidad de la bancada. Se tiene que respetar la decisión de la bancada, que se pone a consideración del presidente de la República, que va a tener que definir”, indicó Basilio “Bachi” Núñez.

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