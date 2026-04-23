Senadores cartistas proponen a Baruja como dupla de Alliana

Para los senadores colorados cartistas, Juan Carlos Baruja es un ejemplo de buena gestión y “cumple con todas las cualidades” para pujar por la Vicepresidencia.

Afirmaron que no conversaron con el presidente del partido, Horacio Cartes, y que esta es la postura de los parlamentarios de la Cámara de Senadores.

Señalan que ocupó varios cargos, como la intendencia, la gobernación y encabezó varios ministerios.

“Fue por unanimidad de la bancada. Se tiene que respetar la decisión de la bancada, que se pone a consideración del presidente de la República, que va a tener que definir”, indicó Basilio “Bachi” Núñez.

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