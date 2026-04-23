Rápidamente “llevan” a Cartes el nombre de Baruja para la Vice

El horno no está bollos en la carpa del movimiento Honor Colorado (HC) de cara a la definición del compañero del vicepresidente y futuro presidenciable Pedro Alliana en la chapa de este grupo con miras a las elecciones generales de 2028.

Se habla con insistencia en los círculos políticos de que el “elegido” en la precandidatura a la vicepresidencia de la República por HC sería el actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y senador colorado cartista con permiso, Juan Carlos Baruja.

“Nos reunimos con el Presidente de la Asociación Nacional Republicana -Partido Colorado Horacio Cartes y le comunicamos la firme y unánime decisión de la Bancada de Senadores de Honor Colorado de acompañar su decisión de postular al compañero y colega, el Senador con permiso Juan Carlos Baruja como candidato a Vicepresidente de la República, ¡Viva el Partido Colorado!”.

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Así refiere el posteo de Basilio Núñez en redes sociales, al informar de la visita a Horacio Cartes en la residencia del exmandatario y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR). En la foto se observa también al médico personal y senador Antonio Barrios y el líder de bancada de HC en el Senado, Natalicio Chase.

La visita de los senadores a Horacio Cartes, en representación de la bancada cartista, no es un dato menor. Esta mañana en la sede legislativa, en una rueda de prensa, la bancada cartista en el Senado propuso oficialmente a Baruja como precandidato a vicepresidente de la República por HC, de cara al 2028.

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Llamativamente estuvo ausente el senador Derlis Maidana, quien supuestamente está de viaje al exterior.

Cartes retomó la semana pasada su actividad en la Junta de Gobierno de la ANR, tras un proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica en el corazón, acaecida a fines de febrero de este año.

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Diputados y gobernadores apoyan a Latorre

Inmediatamente, la bancada de Honor Colorado y la bancada B oficialista (de 41 miembros en total) y gobernadores colorados cartistas (15 en total) reaccionaron y reiteraron el apoyo al diputado y titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, para la Vicepresidencia por HC.

Se confirmó que el gobernador de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa, declinó en su aspiración a la Vice.

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Decisión final sería este fin de semana

Conforme a fuentes coloradas, el futuro presidenciable cartista Pedro Alliana comunicará oficialmente este fin de semana su decisión. Todo indica que Juan Carlos Baruja será confirmado precandidato a la Vice.

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Estará por verse cómo reacciona la bancada cartista en Diputados y los gobernadores. La situación no es la mejor ante la cercanía de las internas municipales previstas para este 7 de junio.