Alliana “se muestra” con Cesarito, en medio de la disputa por la Vice

“Hoy estuve en Villarrica, invitado por el gobernador Cesarito Sosa, compartiendo con intendentes y precandidatos a intendentes de Honor Colorado. Un gusto enorme reencontrarme con la dirigencia y la gente de este querido departamento. Un fuerte abrazo a Villarrica y a todo el Guairá”.

Así refiere el posteo en X de Pedro Alliana, vicepresidente de la República y futuro presidenciable de Honor Colorado (HC) para el 2028, quien visita hoy el departamento de Caazapá. En la ocasión se desarrollará un acto partidario en el polideportivo municipal “Profesor Ignacio Falcón Real” de la capital departamental.

Camino a la ciudad de Caazapá, Alliana visitó al gobernador de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa, quien anunció este miércoles último el apoyo de los 15 gobernadores colorados a la postulación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, a la vicepresidencia de la República por el cartismo. Es de cara a las elecciones de 2028.

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Esta propuesta también tiene el respaldo de los 41 diputados de Honor Colorado.

En contraposición, la bancada cartista en el Senado propuso la precandidatura del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y senador con permiso, Juan Carlos Baruja.

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El titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez fue más allá e incluso aseguró que el jefe de HC y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, apoya la postulación de Baruja, pero aclaró que Alliana es quien debe elegir a su compañero en la chapa presidencial.

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Pidió esperar municipales

Esta mañana, Pedro Alliana aclaró que no anunciará a su compañero de fórmula presidencial para el 2028 este fin de semana, como se especulaba, sino después de las internas municipales del 7 de junio del Partido Colorado y tras lograr un consenso con la dirigencia de base.

“Mi intención es proteger y resguardar, en primer lugar, las internas municipales del Partido Colorado del próximo mes de junio”, expresó el segundo del Poder Ejecutivo.

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Sin embargo, las tensiones en el interior de HC fueron evidentes, al revelar las posturas divididas en torno al precandidato a vicepresidente de la República.