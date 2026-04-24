Asunción urge trámites ágiles y planificación urbana coherente, dice Arnaldo

Los senadores colorados disidentes Arnaldo y Lilian Samaniego se reunieron con miembros de la CAPADEI, gremio presidido por Ing. Raúl Constantino, con miras a las internas municipales del 7 de junio.

Arnaldo es el precandidato a la intendencia por la lista 7 de la ANR, movimiento Causa y Fuerza Republicana por Asunción, que aglutina a la disidencia de la agrupación y se enfrentará en las internas a Camilo Pérez, el elegido por Horacio Cartes para continuar la desastrosa gestión de Oscar “Nenecho” Rodríguez (excartista) procesado y obligado a renunciar.

Justamente la CAPADEI había denunciado que Nenecho ejecutó obras con sobrecostos de hasta 135% en la adjudicación, con un incremento de más de US$ 8 millones respecto a lo previsto en el plan de inversión aprobado por la Junta Municipal.

Este gremio también culpó a las improvisaciones del imputado exintendente Rodríguez por el fracaso de la subasta de 6 ha de la Costanera Norte.

En marzo de 2025 la CAPADEI también advirtió de los problemas de la capital en un evento del sector. “Las calles en mal estado, la falta de desagües pluviales, un transporte público ineficiente, escasez de espacios verdes y la inseguridad son algunos de los problemas que requieren una solución urgente”, afirmó un año atrás el Ing. Constantino.

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Arnaldo Samaniego ya fue intendente capitalino de 2010 a 2015 periodo en que ya hizo varias promesas a estos desarrolladores siendo el titular del gremio Víctor González Acosta. Por su parte, Lilian busca la presidencia de la República para el 2028.

Promesas a desarrolladores

Desde sus redes sociales el aspirante a la jefatura municipal dijo que el encuentro con la CAPADEI fue clave para analizar el presente y el futuro del desarrollo inmobiliario en nuestra capital.

“Tenemos claro: Asunción necesita agilidad en los trámites y una planificación urbana coherente para ser una ciudad moderna y competitiva”, afirmó.

En dicho sentido dijo que el desarrollador inmobiliario es un aliado estratégico en la generación de empleo y en la modernización del paisaje urbano. Prometió al gremio trabajar juntos cuando gane la intendencia capitalina.

También señaló que el encuentro dejó en claro la importancia de articular esfuerzos entre el sector público y privado para impulsar un desarrollo ordenado, que permita acompañar la expansión de la ciudad sin perder de vista la calidad de vida de los ciudadanos.

Samaniego también remarcó la necesidad de avanzar hacia una gestión más eficiente, señalando que “Asunción necesita agilidad en los trámites y una planificación urbana coherente” para posicionarse como una ciudad moderna y competitiva.