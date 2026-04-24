Liberales exigen al TEI una auditoría técnica de máquinas de votación

Hoy, un grupo de liberales, entre ellos el senador Éver Villalba, brindaron una conferencia de prensa para “buscar la transparencia, garantía y resguardo de la voluntad popular” en las próximas elecciones internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) el 7 de junio.

Según el legislador, la idea es plantear al TEI la posibilidad de la apertura del sobre 4, que este queda a cargo del Juzgado Electoral de la Circunscripción y que es donde se guardan los boletines.

“Son elecciones privadas de los partidos y los partidos pueden decidir los mecanismos, procedimientos. Siempre que no se confronte con el código electoral, estamos habilitados”, mencionó.

Asimismo, apuntó que “la ciudadanía tiene sus dudas con relación a las máquinas de votación”, por lo que esta es la “oportunidad” del Partido Liberal de demostrar cómo llevar adelante un proceso electoral con garantías.

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Ratificar autonomía

Por su parte, Luis Fretes, del movimiento liberal “Lidera”, aseguró que este anuncio se hace en conjunto con varios activistas y militantes del PLRA y reiteró que la propuesta es solicitar al TEI “ratificar la autonomía del partido en el sentido de continuar la línea histórica".

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Al respecto, citó que la “línea” es solicitar la auditoría de las máquinas de votación y cotejar actas, un procedimiento que habría sido negado a los liberales tras las elecciones del 2023, por lo que también presentaron una acción de inconstitucionalidad cuya decisión aún está pendiente.

“Invitamos a todos los candidatos de los movimientos internos del PLRA para que firmen esta nota. Hagamos un solo cuerpo y demostremos ante la ciudadanía que sí podemos hacer elecciones sin fraudes, sin trampas”, sentenicó.

Finalmente, la propuesta específica es que una vez finalizado el escrutinio se proceda a la habilitación de la auditoría por técnicos propuestos por los movimientos internos reconocidos del 10% de las máquinas de votación y el cotejo de coincidencia de la suma de los boletines de votos emitidos con las actas impresas por las máquinas.

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