TSJE ya tiene 16.000 máquinas y ministros visitan el depósito

Desde Tribunal Superior de Justicia Electoral informaron que el objetivo de la visita fue garantizar un proceso ordenado que cumpla con los requerimientos establecidos y la verificación de los trabajos logísticos.

Asesores del ente indicaron que de las 18.000 máquinas arrendadas, el ente ya cuenta con más de 16.000 y el lote restante llegará en esta semana.

El TSJE arrastra el antecedente de un incendio en uno de sus depósitos en que un funcionario perdió la vida. Además se destruyeron más de 8.500 aparatos del mismo proveedor.

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La visita fue encabezada por los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Enrique Bogarín González, presidente; quien estuvo acompañado por César Emilio Rossel, vicepresidente, y Jaime Bestard, miembro.

La Justicia Electoral había previsto el despliegue de unas 1.800 máquinas para capacitación de la ciudadanía desde inicios de año. Para abril se tenía previsto la llegada de las 18.000 máquinas arrendadas al consorcio argentino Comitia MSA que ya había ganado la licitación de alquiler en 2021 y 2023.

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Sin embargo, en esta licitación para las municipales 2026 el consorcio pasó a ser representados en Paraguay por gerentes del grupo UENO Bank, exsocios del presidente de la República Santiago Peña.

En un principio el TSJE buscaba comprar las máquinas de votación y Comitia MSA fue descalificada. Poco después el Senado, de mayoría cartista, pidió anular la compra y la Justicia Electoral llamó a una licitación de arriendo en que la única oferente fue la adjudicada.

El recorrido

Durante el recorrido, los ministros del TSJE, observaron las actividades y conversaron directamente con los funcionarios de la Justicia Electoral, encargados de las instalaciones, los mismos guiaron un recorrido por los espacios disponibles y verificaron las herramientas con las que cuentan en el depósito.

Asimismo, explicaron los detalles del procedimiento de traslado, los accesos y la distribución de las distintas áreas de trabajo, constatando las labores de seguridad y resguardo de las máquinas de votación.

Desde el ente indicaron que el operativo contempla una vigilancia permanente a cargo de la Seguridad Civil de la Justicia Electoral, en coordinación con los efectivos de la Policía Nacional.

Así también, acompañaron la actividad directores y coordinadores de distintas dependencias de la Justicia Electoral.