Yolanda Paredes califica de “nulo” el juramento de Liseras y dice sentirse estafada

El miércoles, Carlos Liseras juró como senador en reemplazo de Hernán David Rivas, quien solicitó un permiso temporal en medio de cuestionamientos por un supuesto título irregular de abogado. La situación sigue generando una fuerte controversia institucional y política.

Paredes sostuvo que el proceso estuvo viciado desde el inicio, al no respetar los tiempos legales de publicación de los actos administrativos: “Eso es lo importante: los decretos tienen validez contra terceros a partir del día siguiente de su publicación. Quiere decir que nos metieron el mono para hacerle jurar”.

Según explicó, los actos del Poder Ejecutivo -como el decreto que habilitó a Liseras- deben publicarse oficialmente para surtir efecto. Sin embargo, la senadora asegura que se enteró “un día después del juramento”, lo que refuerza su denuncia de irregularidad.

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Paredes detalló que, conforme al procedimiento habitual, los decretos y leyes no tienen efecto inmediato porque deben ser publicados oficialmente, entran en vigencia recién al día siguiente y solo entonces producen efectos “contra terceros”, es decir, para toda la ciudadanía o instituciones afectadas.

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“Generalmente se establece ‘a partir de mañana’. No existe que en una hora o en dos horas tenga efecto”, enfatizó.

Se respaldó en el artículo 1° de la Ley 1183/85 del Código Civil Paraguayo que señala que las leyes son obligatorias en todo el territorio de la República desde el día siguiente a su publicación, o desde el día que ellas determinen.

Sobre el decreto menciona que existe desde que el presidente lo firma y el ministro del ramo lo refrenda, pero solo “surte efectos” frente a terceros una vez que se cumple el principio de publicidad, garantizando así la seguridad jurídica".

“Convalidé un acto nulo”: el mea culpa de la senadora

La legisladora reconoció que participó del acto de juramento confiando en que Liseras ya había renunciado a su cargo en el Ejecutivo: “Yo convalidé el acto. Por eso me siento afectada. Si lo hubiera sabido antes, no lo hacía”.

Según su versión, el decreto habría sido elaborado “en forma clandestina” y sin la debida publicidad, lo que -a su criterio- invalida todo el procedimiento.

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Paredes apuntó directamente al gobierno de Santiago Peña, al que acusa de “inducir al error” al Congreso y señaló que la Presidencia cumplió formalmente con emitir el decreto, pero sin garantizar su publicación efectiva antes del juramento.

Además, criticó a la Cámara de Senadores por no esperar la entrada en vigencia del acto administrativo. “La Cámara de Senadores debió esperar al día siguiente de la publicación para tomar juramento”, sostuvo.

¿Por qué sería inconstitucional?

El punto más grave de la denuncia es la supuesta incompatibilidad de funciones. La senadora entiende que Liseras seguía vinculado al Poder Ejecutivo al momento de jurar y que al mismo tiempo, asumía funciones en el Poder Legislativo.

“Él no puede ser parte de dos poderes del Estado paraguayo”, afirmó Paredes, subrayando que esa situación viola principios constitucionales básicos.