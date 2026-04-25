Política
25 de abril de 2026 - 17:56

Seccionaleros de HC de Asunción dan apoyo a Latorre para vice de Alliana

Alliana y Latorre en camisas blancas con pañuelos rojos, haciendo gestos de victoria en un fondo rojo.
Pedro Alliana y Raúl Latorre participan juntos en acto político en Caazapá (Foto de archivo).

Casi todos los presidentes de seccionales de Capital, que responden al movimiento Honor Colorado, expresaron en un comunicado su apoyo a Raúl Latorre para que integre como candidato a vicepresidente la chapa presidencial del movimiento oficialista para el 2028, liderada por Pedro Alliana, quien oficializó su precandidatura para la Presidencia de la República.

Por ABC Color

El 95% de los presidentes de seccionales de la Capital, del movimiento Honor Colorado, expresaron en un comunicado su apoyo a Raúl Latorre para que integre como precandidato a vicepresidente de la República la chapa conformada para el 2028, liderada por el actual Vicepresidente, Pedro Alliana, como precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento oficialista.

El apoyo se dio a conocer luego de que el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, afirmó que el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, dio su apoyo como candidato a vicepresidente al actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

Ante esto, Pedro Alliana expresó que aguardará que concluyan las elecciones municipales de este año para definir quién será el precandidato que lo acompañará en la chapa presidencial para el 2028.

“Nosotros no hacemos ningún juicio de valor con relación a otras candidaturas que se hablan, pero nosotros manifestamos que lo que nosotros preferimos es que el diputado Raúl Latorre sea el que acompañe a Alliana, porque una de las funciones principales del vicepresidente es el lazo con el Congreso y en este caso el diputado Latorre fue por cuarta vez reelecto como presidente de la Cámara de Diputados, logrando una amplia mayoría casi en su totalidad”, sostuvo Carlos Morel, presidente de la Seccional 1.

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Documento oficial de Honor Colorado, fechado en Asunción con firmas de presidentes seccionales apoyando a Raúl Latorre.
Los presidentes de seccionales de Capital respaldan al Dr. Raúl Latorre para la vicepresidencia de Pedro Alliana en 2028.

Presidentes de seccionales apoyan a Latorre

Agregó que en las últimas dos elecciones presidenciales, las bases de Capital obtuvierno una diferencia de 68.000 votos en las elecciones del 2018 y con Santiago Peña una de casi 90.000 votos.

Aclaró que no tienen nada en contra de Juan Carlos Baruja, pero que decidieron en mayoría apoyar a Latorre.

“Nosotros vemos demasiado acertada la posición del vicepresidente Pedro Alliana en consultar con las bases partidarias, porque fue muy claro, él va a consultar con las bases partidarias y después de las internas municipales se tomará la decisión”, refirió.

Carlos Morel, Presidente de la Seccional 1, con la nota en la que presidentes de seccionales de Capital de Honor Colorado expresan su apoyo a Raúl Latorre para que sea el precandidato a vicepresidente de Pedro Alliana para el 2028.
Carlos Morel, Presidente de la Seccional 1, con la nota en la que presidentes de seccionales de Capital de Honor Colorado expresan su apoyo a Raúl Latorre para que sea el precandidato a vicepresidente de Pedro Alliana para el 2028.

Al consultarle sobre si existiría una división interna en Honor Colorado, respondió que todos los que conforman el movimiento oficialista de Capital trabajan al unísono para que Camilo Pérez sea el próximo intendente de Asunción. “No existe ningún tipo de división”, reafirmó.

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Agregó que van a acompañar a Juan Carlos Baruja en caso de que sea el precandidato a vicepresidente.