“No hay ningún apuro”, dijo Alliana sobre elección de su dupla presidencial.

El actual vicepresidente de la República y presidenciable para el 2028, Pedro Alliana, afirmó que no tiene prisa en definir a su compañero para las próximas elecciones presidenciales, señalando que aún no están dadas las condiciones para tomar esa decisión.

“Después tomaremos la decisión, falta todavía mucho tiempo. Los otros candidatos ni siquiera tienen todavía candidato a vicepresidente. Nosotros hace poco nomás definimos la candidatura a la presidencia”, señaló Alliana.

Las declaraciones fueron realizadas tras un acto político en Caazapá, donde se llevó a cabo la presentación de precandidaturas del movimiento Honor Colorado para intendencias y concejalías en los distritos del departamento.

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Alliana sostuvo que aún no están dadas las condiciones para anunciar una dupla presidencial, y remarcó que se requiere más diálogo dentro del movimiento antes de tomar una decisión. En ese sentido, indicó que existe tiempo suficiente y que otros sectores políticos tampoco han definido sus candidaturas. “Yo creo que no están todavía dadas las condiciones hoy, yo creo que falta un poco más de diálogo”, dijo.

El presidenciable insistió en que su enfoque actual está en cumplir con sus funciones como vicepresidente, y en paralelo, respaldar a los candidatos de base con miras a las elecciones municipales. Asimismo, reiteró que la definición de su compañero de fórmula será posterior a las internas partidarias previstas para el 7 de junio, al contrario de especulaciones previas sobre la revelación de una figura para este fin de semana.

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Consultado sobre los motivos para postergar la decisión, respondió que daría tiempo para lograr un consenso. “Nosotros dentro del movimiento siempre nos caracterizamos por el diálogo, por el consenso y lo que queremos es que se discuta un poquitito más y en poco tiempo seguramente tendremos un candidato a vicepresidente que pueda acompañarme en la chapa”, finalizó.

Durante el acto, Alliana compartió escenario con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, cuya presencia avivó especulaciones sobre una posible integración en la chapa presidencial. Sin embargo, dentro del mismo movimiento también surge el nombre de Juan Carlos Baruja como potencial candidato a la vicepresidencia elegido por los senadores y el de César Sosa, gobernador de Guairá, como propuesta de los 15 jefes departamentales que forman parte de la ANR.