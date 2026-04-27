Diputado proChina desafía retiro de visa y también viajó a Rusia

El presidente alterno del Parlatino y diputado aliado cartista Carlos Núñez Salinas es uno mencionados entre los posibles sancionados por EE.UU. con el retiro de la visa por apoyo a China Continental.

Además de abogar en varias ocasiones por el gigante asiático, también se llegó a reunir con la embajadora china en Panamá, Xu Xueyuan, aunque alegó que fue en su condición de representante del Parlatino.

Justamente en su calidad de presidente alterno del bloque regional acompañó en Moscú una delegación que sostuvo una reunión con la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matviyenko. La delegación fue encabezada por el presidente del Parlatino, el cubano Rolando González.

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El encuentro fue calificadocomo estratégico por su potencial para abrir canales de comercio, inversión y cooperación técnica en beneficio de los países de la región, y de Paraguay en particular.

El diputado señaló que la reunión con Matviyenko —considerada una interlocutora próxima al círculo de decisión ruso— permitió acordar el inicio de una hoja de ruta para la articulación de proyectos conjuntos en áreas económicas, migratorias y de seguridad.

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Agregó que en ese marco, se puso especial énfasis en facilitar el acceso ruso a productos agropecuarios latinoamericanos (carne y granos), promover inversiones en minería y coordinar mecanismos de protección y asistencia para comunidades latinoamericanas residentes en la Federación.

Durante la visita, la delegación encabezada también tuvo un encuentro en el Ministerio de Asuntos Exteriores con Alexander Shchetinin, Director del Departamento Latinoamericano, para coordinar canales diplomáticos y técnicos.

En el Consejo de la Federación dialogó con Grigorii Karasin, presidente del Comité de Asuntos Internacionales. También hubo un saludo protocolar con el vicepresidente Konstantin Kosachev; y la delegación también mantuvo una reunión con los jefes de los grupos de cooperación con parlamentos latinoamericanos.

Además, la agenda incluyó actividades institucionales y culturales en el Kremlin, la Armería, la Galería Tretiakov y el Museo Central de la Gran Guerra Patria, fortalezas simbólicas que acompañaron las conversaciones políticas.

La delegación acordó gestionar mesas técnicas sectoriales con ministros y autoridades rusas para cerrar cronogramas de trabajo, misiones técnicas y posibles ruedas de negocios. Núñez Salinas dijo que Paraguay buscará priorizar acuerdos que garanticen demanda estable para carne y granos, así como mecanismos de inversión responsable en proyectos mineros y agroindustriales que favorezcan transferencia tecnológica y desarrollo local.

Rusia casi sale del top 10 de compradores de Carne Paraguaya

Por otra parte, la Senacsa informó que Rusia está por salir del ranking de los 10 principales destinos de la carne paraguaya.

El ente considera que esto es una señal que la diversificación de destinos está funcionando, ya que si se observan los últimos 20 años, y se suman todas las exportaciones, el mercado ruso fue el principal destino del producto nacional.

En cuanto a los destinos de la proteína roja, Chile sigue siendo el principal comprador. El país andino se posicionó como el principal destino, con 23.385.047 kilogramos, y un ingreso de US$ 157 millones.

Israel ocupó el segundo lugar entre los mayores compradores, con 10.976.908 kilogramos por un valor de US$ 80 millones.

Por su parte, Estados Unidos se ubicó como el tercer destino, con 12.111.803 kilogramos exportados y un ingreso de US$ 47 millones. Taiwán ocupó el cuarto lugar, con 6.590.971 kilogramos, que generaron US$ 44 millones, mientras que Canadá cerró el top cinco, con compras por 5.118.081 kilogramos y un valor de US$ 30 millones.