Líder de bancada cartista en Diputados apoya que senadores vitalicios pasen a ser activos

El proyecto de ley “que reglamenta el artículo 189 de la Constitución Nacional”, a fin de habilitar a los expresidentes y senadores vitalicios a candidatarse a senadores activos ni siquiera fue tratado aún en Senado -está previsto para el miércoles- y los cartistas en Diputados -donde tienen mayoría propia- ya dan a entender que pasará como por un tubo.

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Consultado respecto al proyecto, el líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto alegó que el proyecto simplemente busca “regularizar” una situación que ya se validó con los casos de su líder y presidente de la ANR, Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos.

“Considero que es una reglamentación prácticamente que va a regularizar lo que ya está establecido por la Constitución. Los tribunales partidarios (solo de la ANR), el Tribunal de la Justicia Electoral, inclusive la Corte Suprema de Justicia se expidió en sus momento de que correspondía la elección de senadores vitalicios como activos”, comenzó alegando Del Puerto.

En realidad existe una enorme controversia sobre la constitucionalidad o no del planteamiento, así como de la legalidad el mecanismo de “habilitación”.

Esto ya que críticos sostienen que por una parte, la condición de “senador vitalicio” es irrenunciable y obligatoria, lo que hace incompatible su elección como senadores activos.

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Esto ya que el citado artículo constitucional (189) señala taxativamente y establece que: “Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto".

El otro gran cuestionamiento es que el artículo 289 establece que las cuestiones electorales en la Constitución -como sería en este caso- solo se puede hacer vía reforma constitucional.

Del Puerto insistió que para él, el que el Senado haya negado el juramento de Nicanor y Cartes (2018) “fue una decisión política” y con esta reglamentación, evitarán más “lagunas” en ese aspecto.

Sostuvo que toda esta controversia es supuestamente con el fin de “aprovechar la experiencia de los expresidentes” y que “se le va a permitir ya una actividad mucho más activa”.